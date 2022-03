Julian Alaphilippe in Via Roma, però, dovrà ancora attendere visto che il campione del mondo non sarà al via, il prossimo 19 marzo, per la fastidiosa bronchite e non recupererà in tempo per la prima Monumento della stagione. Soprattutto considerando che stiamo parlando di una corsa di 293 km. È il secondo dei favoriti che annuncia forfait, tra l'altro sempre Sonny Colbrelli. Aveva conquistato la Milano-Sanremo del 2019 e nel 2020 andò vicino alla doppietta non fosse stato per Wout van Aert . Il bis diin Via Roma, però, dovrà ancora attendere visto che il campione del mondo non sarà al via, il prossimo 19 marzo, per la Classicissima di Primavera . Rientrato dalla Tirreno-Adriatico, senza grandi risultati, Alaphilippe ha rimediato unae non recupererà in tempo per la prima Monumento della stagione. Soprattutto considerando che stiamo parlando di una corsa di 293 km. È il secondo dei favoriti che annuncia forfait, tra l'altro sempre a causa della bronchite , dopo

3 volte sul podio alla Sanremo: la corsa di Alaphilippe

Alaphilippe aveva e ha un rapporto speciale con la Milano-Sanremo, sin dal suo debutto nel 2017. In quel caso arrivò terzo dopo una clamorosa volata a tre con Kwiatkowski (vincitore quel pomeriggio) e Peter Sagan. Nel 2018 ci fu l'exploit di Nibali, ma nel 2019 toccò a lui, quando il francese batté in volata Naesen e proprio Kwiatkowski e Sagan. Un'annata particolare per il corridore della Quick Step che fece doppietta con la Strade Bianche. Nel 2020 si piazzò invece 2°, battuto nella volata a due da Wout van Aert. Infine, nel 2021 non ebbe il colpo di pedale giusto e si piazzò solo al 16° posto nel giorno di Stuyven.

Le parole di Davide Bramati (ds Quick Step)

La Milano-Sanremo è un evento che amiamo e che siamo sempre felici di correre, ma quest'anno sappiamo che le possibilità non ci favoriranno, perché non possiamo contare su Julian, che speriamo possa recuperare velocemente e completamente. Abbiamo una squadra giovane, ci sarà anche Fabio Jakobsen, che finora ha disputato un'ottima stagione e che qui farà la sua prima apparizione. Nonostante non siamo tra i favoriti, siamo comunque motivati a fare una buona gara

Ci proverà Jakobsen

Sarà quindi Fabio Jakobsen, già vincitore di 6 corse in questa stagione, a sostituire Alaphilippe anche nei gradi di capitano. Una Classica che arride ai velocisti, ma bisogna sopravvivere a Cipressa e Poggio e non sarà facile per uno sprinter puro come Jakobsen, soprattutto alla prima esperienza. Proveranno a dargli una mano Davide Ballerini, Kasper Asgreen e Florian Sénéchal.

