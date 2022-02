Gazzetta dello Sport, Sonny Colbrelli dopo aver vinto la Milano-Sanremo del 19 marzo. Il ciclista si sta allenando a Tenerife e si dice fiducioso in attesa del suo esordio stagionale in Belgio: Si racconta a 360° alladopo aver vinto la Parigi-Roubaix nel 2021 mette nel mirino un altro storico appuntamento del ciclismo: laIl ciclista si sta allenando a Tenerife e si dice fiducioso in attesa del suo esordio stagionale in Belgio:

"Il mio obiettivo è quello di arrivare pronto per le Classiche a cominciare dalla Milano-Sanremo. Il 26 correrò in Belgio (l’Omloop Het Nieuwsblad, ndr) e poi con la squadra stiamo valutando se partecipare alla Tirreno-Adriatico o alla Parigi-Nizza".

OBIETTIVO MILANO-SANREMO

"Il ritorno del Turchino nel percorso può essere un vantaggio: fatto a buona andatura, può nel finale lasciare strascichi a qualcuno. Nella mia testa punto a giocarmi la Sanremo portando via nel finale un gruppo di 5-6 corridori. Favoriti come Alaphilippe e Van Aert non possono permettersi di rischiare arrivando con un gruppo numeroso. Proveranno a evitare la volata e io devo essere pronto a seguirli quando faranno l’azione probabilmente sul Poggio".

DUE BRESCIANI ALLA CONQUISTA DI SANREMO

In attesa della tappa dove correrà Colbrelli, un altro bresciano ha conquistato Sanremo, al Teatro Ariston: "Blanco, che ricordo anche come calciatore della Feralpi Salò, è cresciuto a pochi chilometri da dove vivo io; un bresciano che ha già vinto la sua Sanremo..."

IL RAPPORTO CON MARCELL JACOBS

"A volte ci scriviamo su Instagram, lo ammiro per quello che ha fatto ai Giochi. È stato bravo a ripartire forte dal meeting di Berlino. Speriamo di imitarlo".

IL RICORDO DELLA PARIGI-ROUBAIX

"Quando torno a casa dopo la fatica di un allenamento mi fermo in garage, dove ci sono la maglia e il casco usati alla Roubaix: li osservo perché mi ricordano le gioie che si raggiungono con tanto lavoro. La bicicletta invece la metterò in sala. Sto facendo preparare una teca".

COLBRELLI E IL TEMPO LIBERO

"Durante l’anno mi sembra giusto riservare delle giornate per amici e tifosi. Così esco in bici con loro. Quando ci fermiamo al bar in molti si rivolgono al barista e dicono: 'Lo stesso di Colbrelli'. In estate bevo un bicchierone di acqua e menta, d’inverno un cappuccino d’orzo e soia. Così è nato per ridere il detto la kriptonite del campione".

