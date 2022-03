Ciclismo

Ciclismo, Milano-Sanremo - Ma che ritorno di van der Poel! Stoppa Roglic sul Poggio e Magrini si esalta

MILANO-SANREMO - Ok Pogacar, ok van Aert. Erano i due favoriti, ma cosa dobbiamo dire di Mathieu van der Poel? Non correva una gara ufficiale dal 3 ottobre 2021, ma è arrivato 3° alla Sanremo e si è preso il lusso di fermare Primoz Roglic che era scattato sul Poggio. E non solo, aveva stoppato anche Pogacar in altre occasioni.

00:00:32, 25 minuti fa