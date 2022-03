Strade Bianche (Classicissima, la prima Monumento dell'anno. Da Milano a Sanremo per 293 km di passione, sacrifici e sogni. Una delle corse più importanti di sempre, che ti consegna alla storia, ma anche la corsa più incerta di sempre, vedi il Sonny Colbrelli che puntava molto a questa corsa, ma ha dato forfait Sabato 19 marzo non prendete appuntamenti. La stagione delle Classiche è già iniziata e, dopo vinta da Pogacar ) e Milano-Torino , tocca alla, la prima Monumento dell'anno. Daper 293 km di passione, sacrifici e sogni. Una delle corse più importanti di sempre, che ti consegna alla storia, ma anche la corsa più incerta di sempre, vedi il successo dello scorso anno di Jasper Stuyven . Al via (quasi) tutti i big, da Caleb Ewan a Wout van Aert, da Alaphilippe a Pogacar. Mancherà invece il campione europeoche puntava molto a questa corsa, ma ha dato forfait per colpa di una bronchite . Si tornerà anche al percorso originale col passaggio sul Turchino prima di affrontare Capo Mele, Capo Cerva, Capo Berta e, soprattutto, Cipressa e Poggio. Qualcuno partirà da lontano o si arriverà in volata?

Ad

Percorso della Milano-Sanremo

Milano - Sanremo Colbrelli con la bronchite: niente Sanremo per il campione europeo 5 ORE FA

Dopo gli ultimi due anni, torna il percorso classico della Milano-Sanremo. Nel 2020, si corse ad agosto, e non fu affrontata la parte del savonese; nel 2021 ci fu invece il Colle del Giovo al posto del Passo del Turchino a causa dei lavori sulla sede stradale. Questa volta si torna alle origini, con un percorso totalmente pianeggiante fino a Novi Ligure. Lì la strada inizierà a salire leggermente, fino al Passo del Turchino, la prima vera asperità di giornata (2,7 km al 5,6%). Si entrerà così nella provincia di Savona e, dopo 240 km di corsa, si affronteranno in rapida successione Capo Mele, Capo Cervo e Capo Berta (1,9 km al 6,7%, 8% di massima). Non mancheranno i tentativi da lontano, ma ci saranno ancora le squadre a chiudere.

Sulla Cipressa (5,6 km al 4,1%, 9% di massima) si scatenerà invece la bagarre, ma sarà sul Poggio (3,7 km al 3,7% di pendenza, 8% di massima) - al km 287,5 - il momento clou della giornata. Chi partirà qui, e averà ancora benzina, potrà davvero fare la differenza e andarsene da solo al traguardo. O in un gruppetto per poi far partire una volata a ranghi ristretti. Sarà un vero e proprio muro con punte all'8%, pendenza che potrà fare male ai velocisti puri. Occhio però all'immediata discesa: molto tecnica e ristretta con diversi tornanti, curve e contro curve fino all'ingresso in via Aurelia. Chi sarà partito potrà guadagnare quel margine sufficiente a gestirsi nei 2 km finali di corsa. Ma, qualcuno, facendo la discesa a tutta, avrà ancora margine per rientrare. Ai 750 metri ultima curva, prima del rettilineo finale in Via Roma.

Le salite

-Al 142,9 km Passo del Turchino (2,7 km al 5,6%),

-Al km 241,5 km Capo Mele (1,9 km al 4,2%),

-Al km 246,4 km Capo Cervo (2 km al 2,4%),

-Al km 254,2 km Capo Berta (1,9 km al 6,7%, 8% di massima),

-Al km 271,4 km Cipressa (5,6 km al 4,1%, 9% di massima),

-Al km 287,5 km Poggio (3,7 km al 3,7% di pendenza, 8% di massima),

Nibali, sei nella leggenda! L'Italia torna a vincere la Milano-Sanremo dopo 12 anni

Dove guardare la Milano-Sanremo in tv e live streaming

La Milano-Sanremo sarà trasmessa in DIRETTA integrale a partire dalle 10:00 su Eurosport 2 (Canale 211 di Sky e su DAZN), Eurosport Player , Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN con il commento di Luca Gregorio e Riccardo Magrini. L'evento sarà visibile anche in streaming per poter vedere la corsa anche su computer, tablet, smartphone e smartTV tramite le applicazioni di Eurosport Player, Discovery+ e GCN. Sarà anche possibile recuperare la gara On Demand su tutte le piattaforme.

Pogacar fa il vuoto sul Monte Carpegna... E Magrini si esalta

I favoriti

Come detto, è una corsa incertissima ed è difficile fare pronostici. Il vero duello, come già visto negli ultimi anni sarà quello tra Wout van Aert e Julian Alaphilippe, ma anche un velocista puro come Caleb Ewan ha dimostrato di poter arrivare in fondo. Vedi il risultato dello scorso anno, quando l'australiano della Lotto Soudal fece 2° alle spalle di Stuyven. Van Aert e Alaphilippe, però, hanno già vinto questa corsa e l'esperienza potrà giocare un ruolo fondamentale per alzare le braccia al cielo in Via Roma.

Caleb Ewan: "Ok due volte 2°, ma posso vincere la Sanremo. Ne sono sicuro"

Tadej Pogacar che ha dimostrato di poter vincere su ogni terreno e percorso. In volata non è che sia fermo e dovesse partire in fuga sul Poggio, sarà davvero dura riuscire a seguirlo. Un po' come successo alla Strade Bianche, o ancora alla Tirreno-Adriatico con la vittoria nella tappa Come non mettere però tra i favoriti ancheche ha dimostrato di poter vincere su ogni terreno e percorso. In volata non è che sia fermo e dovesse partire in fuga sul Poggio, sarà davvero dura riuscire a seguirlo. Un po' come successo alla Strade Bianche, o ancora alla Tirreno-Adriatico con la vittoria nella tappa del doppio Monte Carpegna

Pogacar si lascia tutti alle spalle: rivivi l'attacco sullo sterrato

Philippe Gilbert trionfare per fare Pidcock? Lo avremmo messo tra i favoriti, ma ha saltato le ultime gare E poi ancora Démare, Viviani, Philipsen, Sagan, Nizzolo, Kristoff. Tutti velocisti che sperano di poter tenere duro su Cipressa e Poggio, con l'aiuto provvidenziale della propria squadra, prima di scatenarsi sul rettilineo finale. Sarebbe bello vederetrionfare per fare en-plein di Classiche Monumento vinte , ma il belga lavorerà per Ewan. E? Lo avremmo messo tra i favoriti, ma ha saltato le ultime gare causa virus intestinale . Difficile sia al top della condizione: la Ineos punterà tutto su Elia Viviani, anche se Hayter...

Van Aert, Alaphilippe, Ewan *****

Pogacar, Viviani, Matthews, Démare, Stuyven, Philipsen ****

Mohoric, Aranburu, Schachmann, Nizzolo, Kragh Andersen, Trentin, Kristoff, Sagan ***

Sam Bennett, Ballerini, Asgreen, Degenkolb, Van Avermaet, Coquard, Bouhanni, Bonifazio **

Pidcock, Hayter, García Cortina, Laporte, Gilbert, Moscon, Vendrame, Benjamin Thomas, Cimolai, Consonni *

Van Aert vince la prima Classica del 2022: rivivi il suo arrivo in solitaria

Albo d'oro

2021 Jasper STUYVEN,

2020 Wout VAN AERT,

2019 Julian ALAPHILIPPE,

2018 Vincenzo NIBALI,

2017 Michal KWIATKOWSKI,

2016 Arnaud DÉMARE,

2015 John DEGENKOLB,

2014 Alexander KRISTOFF,

2013 Gerald CIOLEK,

2012 Simon GERRANS,

2011 Matthew GOSS,

2010 Óscar FREIRE,

Lo scatto di Stuyven: "Un colpo alla Cancellara"

Informazioni utili

-Orario di partenza: 10.10,

-Orario d'arrivo: tra le 16.49 e le 17.30,

-Lunghezza: 293 km,

-Dislivello: 2096 metri,

La festa di Stuyven per la Sanremo: anche Nibali balla sul bus

Milano - Sanremo La startlist provvisoria: van Aert e Alaphilippe ci riprovano 8 ORE FA