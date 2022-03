Ciclismo

Ciclismo, Milano-Sanremo - Pogacar e van der Poel si complimentano con Mohoric: è sua la Sanremo

MILANO-SANREMO - Mohoric non ci crede, ma è suo il miracolo. Vince lo sloveno meno atteso e arrivano per lui i complimenti di tutti i rivali a fine corsa. Grande fair play e anche un po' di ammirazione per quanto fatto dal corridore della Bahrain Victorious sulla discesa del Poggio.

00:00:33, 31 minuti fa