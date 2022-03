Ciclismo

Ciclismo, Milano-Sanremo - Pogacar scatta, van Aert para, van der Poel c'è, ma vince Mohoric: gli highlights

MILANO-SANREMO - 8 in fuga, gli ultimi a resistere sono Tonelli e Rivi ma vengono ripresi in maniera implacabile dal gruppo trainato dai gregari di Pogacar. Lo sloveno scatta tre volte sul Poggio, ma van Aert e van der Poel lo stoppano. A quel punto parte Mohoric e ciao ciao. Che vittoria del corridore della Bahrain Victorious, lo sloveno che non ti aspetti.

00:05:51, 19 minuti fa