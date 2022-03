Elia Viviani, che non è mai riuscito Wout van Aert che sogna il bis Tadej Pogacar? Lo sloveno aveva annunciato ad inizio stagione che ci avrebbe voluto provare. È un corridore diverso sia da Ewan che da van Aert ma, per Classicisissima ed è pur sempre una corsa di 293 km. Può davvero vincerla? Ecco cosa pensiamo... Abbiamo già fatto una panoramica dei favoriti di questa Sanremo, dovendo tenere conto dei tanti forfait registrati nelle ultime ore, non ultimo quello di Caleb Ewan . Chi ci rimane? Da, che non è mai riuscito a piazzare la zampata vincente in Via Roma, ache sogna il bis dopo il successo del 2020 . Ma che dire di? Lo sloveno aveva annunciato ad inizio stagione che ci avrebbe voluto provare. È un corridore diverso sia da Ewan che da van Aert ma, per come ha vinto la Strade Bianche , può davvero cercare la sua terza Classica Monumento in carriera. Pogacar, uno che ha già conquistato Liegi e Giro di Lombardia, sogna di alzare le braccia al cielo anche in Via Roma. In volata è forte, sfidò addirittura van Aert alle Olimpiadi, e sul Poggio - beh - lì sì che può mettersi tutti alle spalle. Ma sarà, comunque, al suo debutto nellaed è pur sempre una corsa di 293 km. Può davvero vincerla? Ecco cosa pensiamo...

Dove guardare la Milano-Sanremo in Diretta integrale

Ad

La Milano-Sanremo sarà trasmessa in DIRETTA integrale a partire dalle 10:00 su Eurosport 2 (Canale 211 di Sky e su DAZN), Eurosport Player , Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN con il commento di Luca Gregorio e Riccardo Magrini. L'evento sarà visibile anche in streaming per poter vedere la corsa anche su computer, tablet, smartphone e smartTV tramite le applicazioni di Eurosport Player, Discovery+ e GCN. Sarà anche possibile recuperare la gara On Demand su tutte le piattaforme.

Tirreno - Adriatico Pogacar imbattibile, Evenepoel non è pronto: le 5 verità 14/03/2022 A 09:54

CHI VINCE LA SANREMO 2022? Tadej Pogacar Wout van Aert Tom Pidcock Fabio Jakobsen Jasper Philipsen Mads Pedersen Giacomo Nizzolo Arnaud Démare Peter Sagan Alexander Kristoff Matej Mohoric Alex Aranburu

Perché sì? Vi ricordate Nibali?

Lo abbiamo visto alla Strade Bianche. Non ha solo corso ad alto livello, ha stravinto la corsa. Ha preso e se n'è andato sullo sterrato senza che nessuno sia riuscito a tenergli testa. È vero, non c'erano corridori come Pidcock, van der Poel e, soprattutto, van Aert, ma ha dimostrato una grande gamba e anche un'intelligenza tattica impressionante nel capire il momento giusto in cui partire. Il momento in cui poter far male e ritardare la risposta degli avversari. Nonostante la Sanremo sia aperta ad ogni tipo di scenario, è difficile inventarsi qualcosa di particolare. Il Poggio è il momento decisivo. Buum.

Nibali, sei nella leggenda! L'Italia torna a vincere la Milano-Sanremo dopo 12 anni

Vincenzo Nibali nell'edizione del 2018. Quella sì che fece male, con le squadre che si riorganizzarono, ma fu troppo tardi per andare a riprendere il siciliano (Ewan fu 2°, Démare 3° quel pomeriggio). Insomma, Pogacar - sul Poggio - ha tutte le carte in regola per partire e farli tutti secchi. Un po' come è andata sul cronoman e quindi capace a tenere una certa rotta nei 2 km finali per non farsi acchiappare. Chi parte lì può fare davvero male, soprattutto se lo scatto sia 'distruttivo' come quello dinell'edizione del 2018. Quella sì che fece male, con le squadre che si riorganizzarono, ma fu troppo tardi per andare a riprendere il siciliano (Ewan fu 2°, Démare 3° quel pomeriggio). Insomma, Pogacar - sul Poggio - ha tutte le carte in regola per partire e. Un po' come è andata sul Monte Carpegna settimana scorsa . Dopo aver racimolato un certo margine sui diretti inseguitori, dovrà riuscire a tenere il suo ritmo. E, anche qui, Pogacar può dire la sua essendo une quindi capace a tenere una certa rotta nei 2 km finali per non farsi acchiappare.

Pogacar fa il vuoto sul Monte Carpegna... E Magrini si esalta

Perché no?

Avremmo potuto tenere la sezione vuota... Il Pogacar visto alla Strade Bianche, e poi anche alla Tirreno-Adriatico, sembra davvero imprendibile. Se partisse sul Poggio chi lo inseguirebbe? Ma anche sulla Cipressa o su Capo Berta? Eppure, qualche controindicazione c'è. Intanto la lunghezza della corsa. 293 km. Non che sia una distanza che faccia paura allo sloveno ma, in questo inizio di stagione, Pogacar non si è risparmiato, anzi. Già 15 giorni di corsa tra UAE Tour, Strade Bianche e Tirreno-Adriatico. Tutte corse ad alto livello e ad altissimo ritmo. Sarà una variabile sicuramente da tener conto in caso di scatti e contro scatti. È vero che Pogacar ha 23 anni, ma è anche vero che non può strafare. E se alla Strade Bianche nessuno aveva dei compagni di squadra per andare a raggiungere Pogacar, ci aspettiamo che alla Milano-Sanremo ci siano squadre molto più attrezzate per stoppare lo sloveno in caso di attacco su Cipressa o Poggio. La Ineos promette battaglia tra Ganna, Pidcock, Kwiatkowski e Hayter, van Aert si porterà dietro Roglic tanto per dire. Philipsen avrà a supporto van der Poel, e occhio alla scheggia impazzita Mohoric. Sarà più difficile questa volta per Pogacar?

Pogacar fa il vuoto sul Monte Carpegna... E Magrini si esalta

Tirreno - Adriatico Pogacar: "Non mi sento imbattibile e non sottovaluto nessuno" 12/03/2022 A 20:30