Ciclismo

Milano-Sanremo 2022 - Caduta nel gruppo! Coinvolto Mikkel Honoré della Quick-Step

MILANO-SANREMO - Caduta nel gruppo principale!!! Solo un corridore coinvolto, per fortuna. È Mikkel Frølich Honoré, classe 1997 della Quick-Step. Finito a terra, il danese riparte subito ma è tutto sbucciato sulla parte destra della schiena. Per lui la possibilità di incidere nel finale non ci sarà più.

00:00:46, 44 minuti fa