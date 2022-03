scrivendo il suo nome nel prestigiosissimo albo d’oro della Milano-Sanremo. Un nome che può risultare una sorpresa solo agli spettatori meno attenti, lo sloveno è da anni uno dei corridori più adatti a questo tipo di corse e oggi l’ha dimostrato sul palcoscenico più importante. Una giornata da incorniciare, una condotta di gara perfetta e poi l’attacco decisivo sulla discesa del Poggio. Matej Mohoric è entrato nella leggenda Un nome che può risultare una sorpresa solo agli spettatori meno attenti, lo sloveno è da anni uno dei corridori più adatti a questo tipo di corse e oggi l’ha dimostrato sul palcoscenico più importante.

"Mi sono preparato per questa corsa tutto l’inverno. La squadra mi ha dato fiducia ed anche io ero certo che lavorando bene durante l’inverno, con la giusta preparazione potevo rimanere con i migliori in cima al Poggio. La squadra mi ha preparato un reggisella speciale per questa gara. Quando l’ho provato in ritiro mi ha stupito per come riuscisse a darmi maggiore sicurezza nei punti più lenti ed ancora più velocità dove si può spingere. Mi ha dato grande controllo sulla bici e più capacità di correggere eventuali errori".

"Oggi ero in condizioni perfette, dopo essere stato male il mese scorso in seguito alla caduta alle Strade Bianche con Alaphilippe. Mi sono infortunato al collo e sono dovuto stare fermo per qualche giorno. Non ho mai smesso di crederci e oggi sono qui, è incredibile. Ci sono stati momenti in cui non pensavo di poter tenere il ritmo dei migliori, ma poi ce l’ho fatta e sono andato all-in. Ancora non posso crederci!".

"Sono molto felice, ma con un po’ più di fortuna forse avremmo potuto fare lo sprint per la vittoria con questo gruppo. Sono un po’ dispiaciuto, ma in generale sono felice. Credo che avremmo avuto bisogno di uno o due compagni in più nel primo gruppo che avrebbero potuto spingere fino al traguardo, ma queste sono le corse. Sono contento, ma certamente questa non è la Classica più difficile. È molto dura nel finale, ma i primi 250 chilometri sono molto tranquilli, ma sono felice. Sono molto contento per le mie sensazioni: non ho avuto nessun dolore alla schiena e questa è la cosa positiva di oggi".

"Sono ovviamente deluso. Penso di aver buttato troppe energie nel rispondere agli attacchi di Tadej Pogacar sul Poggio. Ho provato a buttarmi all’inseguimento anche io, ma non ci sono riuscito e una volta che Mohoric aveva 10 metri, sapevi che poteva diventare pericoloso. Quando la discesa è finita, ho capito che non avevo chance: quando ha attaccato, mi sembrava che solo io e van der Poel fossimo interessati ad inseguirlo".

"In molti pensavano già al posto sul podio. Io preferisco combattere, con van der Poel ho corso per vincere ma non era più possibile. Mohoric ha ottenuto lo spazio necessario per trionfare. Sapevamo delle sue abilità in discesa".

