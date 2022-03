L’impresa di Matej Mohoric alla Milano-Sanremo 2022 è già nella storia per quell’arrivo su via Roma sì, ma prima ancora per quella discesa da funambolo giù per il Poggio.

Discesa sì, torniamo proprio su quel particolare della Classicissima e su un dettaglio della bicicletta del vincitore. La Milano-Sanremo è stata preparata e studiata al 100%, come lo stesso Mohoric ha dichiarato ai microfoni a fine gara, e la meticolosità della preparazione si vede anche da questo dettaglio: un reggisella telescopico.

In squadra poi mi hanno proposto di utilizzare il dropper (reggisella telescopico) che di solito usano i biker, inizialmente ero dubbioso, poi l'ho provato e mi ha convinto subito

Mohoric lo indica per ben due volte all’arrivo in Via Roma come se quel componente fosse stato davvero la chiave di volta della Sanremo.

Ma cos’è un reggisella telescopico?

È a tutti gli effetti un reggisella usato in MTB e fuoristrada ma ancora poco conosciuto - fino ad oggi - al mondo degli stradisti. Si aziona tramite un comando remoto che, guardando la bici di Mohoric, sembrerebbe essere sulla parte destra del manubrio.

Mohoric è un pazzo! La discesa giù dal Poggio è una follia

Il vantaggio che offre è quello di abbassare il baricentro del corpo durante una discesa permettendo al ciclista di avere maggiore controllo del mezzo pur a ritmi folli, come quelli della picchiata giù dal Poggio. Abbassando il baricentro, la posizione che si acquisisce è molto aerodinamica, simile se vogliamo alla super tuck che l’UCI ha vietato per scarsa sicurezza.

Tempo fa anche Vincenzo Nibali aveva sperimentato il “dropper” ma poi non l’aveva mai provato in gara. Alla Sanremo, Mohoric non solo ha provato che “si può fare” ma anche che “funziona”.

Mohoric: "Ho pensato alla Sanremo per tutto l'inverno"

