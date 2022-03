Un altro favorito della Milano-Sanremo 2022 è stato costretto al ritiro: si tratta di Caleb Ewan, che a causa di un malanno stagionale non prenderà parte alla classicissima di primavera. Lo staff medico della Lotto-Soudal e il velocista australiano hanno aspettato fino all'ultimo momento per prendere questa difficile decisione, ma alla fine si sono resi conto che una partecipazione dell’australiano alla corsa sarebbe stata impossibile.

Ad

"Sono molto deluso di non essere in grado di prendere parte a quello che era il mio obiettivo principale della stagione primaverile, ha detto Ewan. Ero in buona forma e pronto per una gara difficile ma, come molti altri corridori in questo momento, sono stato colpito da un'influenza gastro intestinale nel momento peggiore della stagione. Insieme alla squadra abbiamo dovuto decidere che allo stato attuale è meglio puntare su altri obiettivi".

Milano - Sanremo Italia sotto traccia, chi può brillare alla Classicissima? 17 MINUTI FA

Caleb Ewan: "Ok due volte 2°, ma posso vincere la Sanremo. Ne sono sicuro"

Milano - Sanremo Non è una Classica per velocisti? Ewan contro la maledizione UN GIORNO FA