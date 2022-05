RCS Sport sta pensando a organizzare la Milano-Sanremo anche in versione femminile. La Classicissima di Primavera, una delle Cinque Monumento del panorama maschile, potrebbe avere presto la ribalta anche in chiave rosa. A parlarne è stato Paolo Bellino, amministratore delegato del gruppo, in un’intervista concessa a VeloNews: “Stiamo lavorando per inserirla già nel calendario del prossimo anno e vogliamo che si disputi lo stesso giorno della Classicissima maschile, ovviamente su un percorso ridotto, proprio come accade con Strade Bianche“.

Dopo che anche Giro delle Fiandre, Parigi-Roubaix e Liegi-Bastogne-Liegi hanno aperto alle donne, ecco che una delle due Monumento sul territorio italiano sembra poter trovare spazio anche per le ragazze. Va ricordato che si era corsa la Primavera Rosa dal 1999 al 2005, ma il ciclismo femminile non era di certo ai livelli attuali in termini di considerazione. La Milano-Sanremo precederebbe di un giorno il prestigioso Trofeo Binda a Cittiglio, uno degli eventi di punta del calendario e vinto quest'anno dalla campionessa del mondo Elisa Balsamo.

Non finisce qui, perché si starebbe lavorando anche per un un avvicinamento tra il Giro d’Italia maschile e quello femminile: “Stiamo discutendo con la federazione italiana per vedere se ci sono opportunità di lavorare insieme. La mia intenzione è definire qualcosa entro l’inizio di giugno perché c’è una questione di calendario e di come allestire tutto insieme. Penso di poter dare maggiori informazioni in merito nei prossimi mesi. Il movimento del ciclismo femminile sta crescendo tutto molto velocemente, abbiamo atlete fantastiche in gruppo, ragazze che stanno facendo cose davvero impressionanti“.

