Si avvicina la Primavera e nel ciclismo questo momento fa rima con una sola corsa: la Milano-Sanremo . Sabato 19 marzo si disputa, che come ogni anno, nella sua estrema imprevedibilità, prevede grande battaglia tra i più disparati interpreti del gruppo. L'ultimo vincitore è il belga Jasper Stuyven , che nel 2021 beffò tutti con un attacco a due chilometri dal traguardo., già trionfatori rispettivamente nel 2020 e nel 2019, sono tra gli uomini più attesi.è in stato di grazia dopo le vittorie a Strade Bianche Tirreno-Adriatico , ci proverà ancora?, che ha già sfiorato il successo in passato, parte con grandi ambizioni.si presenta al via con tanti possibili outsider pronti a stupire. Andiamo, dunque, a vederedella corsa. Saranno in gara 175 corridori, facenti parte di 25 squadre.