Si avvicina la Primavera e nel ciclismo questo momento fa rima con una sola corsa: la Milano-Sanremo. Sabato 19 marzo si disputa la 113esima edizione della Classicissima, che come ogni anno, nella sua estrema imprevedibilità, prevede grande battaglia tra i più disparati interpreti del gruppo. L'ultimo vincitore è il belga Jasper Stuyven, che nel 2021 beffò tutti con un attacco a due chilometri dal traguardo. Wout van Aert, già trionfatore nel 2020, è tra gli uomini più attesi. Tadej Pogacar è in stato di grazia dopo le vittorie a Strade Bianche e Tirreno-Adriatico, ci proverà ancora? Caleb Ewan, che ha già sfiorato il successo in passato, parte con grandi ambizioni. L'Italia si presenta al via con tanti possibili outsider pronti a stupire. Andiamo, dunque, a vedere la startlist provvisoria della corsa. Saranno in gara 175 corridori, facenti parte di 25 squadre.

La festa di Stuyven per la Sanremo: anche Nibali balla sul bus

Ag2R

Milano - Sanremo Colbrelli con la bronchite: niente Sanremo per il campione europeo 16 ORE FA

Benoit Cosnefroy

Bob Jungels

Oliver Naesen

Greg van Avermaet

Andrea Vendrame

Astana Qazaqstan

Gianni Moscon

Bahrain Victorious

Damiano Caruso

Matej Mohoric

Jan Tratnik

Fred Wright

La squadra perde un faro come Sonny Colbrelli, ancora debilitato dalla bronchite. Matej Mohoric dovrebbe avere i gradi di capitano, ma in caso di arrivo in volata occhio alla gamba di Phil Bauhaus (se dovesse esserci).

Colbrelli ha già una buona gamba: 'vince' la volata per il 2° posto

BORA-Hansgrohe

Giovanni Aleotti

Sam Bennett

Maximilian Schachmann

Ide Schelling

Cofidis

Davide Cimolai

Simone Consonni

Bryan Coquard

Alexis Renard

Benjamin Thomas

Kenneth Vanbilsen

Questa volta la volata la vince Coquard: Alaphilippe 2°, Ganna 3°

EF - Education Easy Post

Stefan Bissegger

Jens Keukeleire

Bissegger vola a 55,575 km/h e batte Ganna: rivivi il finale della sua crono

Groupama-FDJ

Arnaud Demare

Jacopo Guarnieri

Ganna è un treno a 54 km/h! Rivivi l'arrivo della cronometro

Ineos-Grenadiers

Filippo Ganna

Ethan Hayter

Michal Kwiatkowski

Tom Pidcock

Salvatore Puccio

Elia Viviani

Tante potenziali frecce anche per lo squadrone britannico. Viviani è l'uomo forte in caso di arrivo in volata. Kwiatkowski potrebbe lavorare per la squadra come spesso gli capita, ma il polacco ha già vinto questa gara. Ganna è sempre il nome più chiacchierato, si muoverà anche lui? Su Pidcock ci sono grandi aspettative, anche se non arriva al meglio. Se ne parla meno, ma Ethan Hayter potrebbe sorprendere...

Viviani come un missile: 1a vittoria con la Ineos, rivivi la volata

Intermarché - Wanty Gobert

Biniam Girmay

Alexander Kristoff

Andrea Pasqualon

Loic Vliegen

Kristoff brucia Bouhanni e Nizzolo ad Almeria: rivivi la sua volata

Israel - Premier Tech

Rudy Barbier

Giacomo Nizzolo

Sep Vanmarcke

Rick Zabel

Finalmente Nizzolo! Volata strepitosa, rivivi l'arrivo

Jumbo-Visma

Edoardo Affini

Christophe Laporte

Primoz Roglic

Wout van Aert

Nathan van Hooydonck

Tosh van der Sande

Christophe Laporte ha dimostrato di essere in forma alla Parigi-Nizza. C'è anche Primoz Roglic, uno che parte sempre con obiettivi altissimi. Ma l'uomo designato per questa corsa non può che essere Wout van Aert, favorito numero uno della corsa e pronto a bissare il successo del 2020.

Van Aert come un treno: il momento in cui stacca Colbrelli e Pidcock

Lotto Soudal (ufficiale)

Caleb Ewan

Frederik Frison

Philippe Gilbert

Roger Kluge

Harry Sweeny

Maxim van Gils

Florian Vermeersch

In squadra c'è il vecchio Philippe Gilbert, che sogna sempre di mettere in bacheca l'unica "Monumento" mancante. Ma difficile non si corra per Caleb Ewan, già due volte secondo a Sanremo e reduce dal bel successo alla Tirreno-Adriatico.

Ewan svernicia tutti: rivivi lo sprint dell'australiano

Movistar

Alex Aranburu

Ivan Garcia Cortina

Ecco lo scatto di Aranburu: "ci vediamo al traguardo"

Quick Step - Alpha Vinyl

Davide Ballerini

Yves Lampaert

Florian Senechal

Kasper Asgreen

Il Wolfpack schiera sempre diversi corridori in grado di vincere la corsa e anche la Sanremo 2022 non farà eccezione. Assente però Julian Alaphilippe, debilitato dalla bronchite. Spazio al nostro Davide Ballerini? Anche Kasper Asgreen si giocherà le sue carte.

Team BikeExchange - Jayco

Alexander Konychev

Michael Matthews

Luka Mezgec

Team DSM

Soren Kragh Andersen

John Degenkolb

Nico Denz

Nils Eekhoff

Andreas Leknessund

Joris Nieuwenhuis

Kevin Vermaerke

La prima e indimenticabile classica monumento: Milano-Sanremo 2015, l’impresa di John Degenkolb

Trek - Segafredo

Markus Hoelgaard

Jasper Stuyven

In attesa del roster ufficiale, una grande certezza: Jasper Stuyven. L'ultimo vincitore, capace di mettere tutti con una sparata di classe nel finale. Certo, quest'anno non lo lasceranno andare via tanto facilmente.

Stuyven brucia i big e vince la Milano-Sanremo: riguarda il finale

UAE Team Emirates

Alessandro Covi

Davide Formolo

Tadej Pogacar

Matteo Trentin

Diego Ulissi

L'esperienza dei "padroni di casa" Matteo Trentin e Diego Ulissi, due capaci ci mettersi in proprio, è un'arma importante. Ma Tadej Pogacar ha dimostrato di essere semplicemente intoccabile in questo 2022 italiano (e non solo). Lo sloveno parte sul Poggio e lo rivedono all'arrivo? Scenario tutt'altro che impossibile.

Pogacar fa il vuoto sul Monte Carpegna... E Magrini si esalta

Alpecin - Fenix

Jasper Philipsen

Kevin Sbaragli

Philipsen brucia Bennett e Elia Viviani: rivivi la volata

Arkea Samsic

Nacer Bouhanni

Connor Swift

Bardiani CSF Faizanè

Enrico Battaglin

Filippo Fiorelli

Sacha Modolo

Drone Hopper - Androni Giocattoli

Mattia Bais

Eolo - Kometa

Vincenzo Albanese

Francesco Gavazzi

TotalEnergies

Daniel Oss

Peter Sagan

Anthony Turgis

Peter Sagan dovrebbe aver recuperato dai problemi allo stomaco che l'hanno estromesso dalla Tirreno-Adriatico. Impensabile vedere un capitano diverso da lui, per l'ennesima volta impegnato a sfatare il tabu Sanremo.

Sagan perfetto, 18 vittorie nei Grandi Giri: rivivi la volata

