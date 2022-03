Ciclismo

The Predictor: il pronostico di Ilenia Lazzaro

Chi vincerà la Milano-Sanremo? La nostra esperta Ilenia Lazzaro ha un nome su tutti: per lei il favorito è Wout van Aert, per come ha corso nelle ultime settimane e per lo stato di forma che ha dimostrato di avere, anche se la concorrenza è molta.

00:00:33, un' ora fa