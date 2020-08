Jonathan Klever Caicedo Cepeda of Ecuador and Team EF Education First / Filippo Ganna of Italy and Team INEOS / Peloton / Rain / during the 100th Milano - Torino 2019

La 101esima edizione della Milano-Torino, la classica più antica del ciclismo, prenderà il via mercoledì 5 agosto da Mesero e terminerà a Stupinigi: il percorso, lungo 198 km, è quasi totalmente pianeggiante, ed è prevedibile un arrivo in volata.

Nella giornata di domani, mercoledì 5 agosto, andrà in scena la 101ma edizione della Milano-Torino;la classica più antica, disputata per la prima volta nel 1876, e organizzata da RCS Sport/La Gazzetta dello Sport in collaborazione con la Regione Piemonte. Da Mesero a Stupinigi, questo appuntamento sarà l’ultimo test in previsione della Milano-Sanremo di sabato 8 agosto. Presenta un percorso pianeggiante di 198 km che sorride ai velocisti.

Partenza da Mesero, in provincia di Milano, per questa Milano-Torino 2020 che attraverserà in sequenza la Pianura Padana con le città di Magenta, Abbiategrasso e Vigevano, prima di salutare la Lombardia e arrivare in Piemonte passando il fiume Po. Il percorso è sostanzialmente pianeggiante, fatta eccezione per la zona successiva del Monferrato, dove si affronterà una breve serie di strappetti. Nei pressi di Valenza si percorreranno le colline ondulate del Monferrato, che si concludono con l’attraversamento di Asti.

Gli ultimi 70 chilometri sono praticamente pianeggianti fino all’arrivo di Stupinigi. Concentrandoci sui 5000 metri conclusivi, anche questi sono prevalentemente pianeggianti o comunque in leggera salita su strade cittadine di media larghezza con la presenza di rotatorie in serie. L’ultima curva si trova a 400 metri dall’arrivo. Da qui in poi si potrà dare il via ad una lunga e pressoché scontata volata sino alla Palazzina di Caccia di Stupinigi. Qui, nel 2018, Sonny Colbrelli si impose vincendo il Gran Piemonte.

