Primoz Roglic versione extraterrestre. È un'altra giornata campale per lo sloveno, che Milano-Torino con un'altra prova di forza impressionante. Nella sfilata di campioni che caratterizza l'edizione numero 102 della corsa più antica del mondo non c'è storia nell'ascesa verso il traguardo di Superga: l'unico a provarci realmente e in grado di fare corsa alla pari col corridore della Jumbo Visma è Adam Yates, che però deve inchinarsi nelle ultime centinaia di metri, quando Rogla lancia lo sprint. Un'accelerazione da paura, da padrone. Per lui si tratta del 13esimo successo stagionale, che vale anche come candidatura di ferro per il ruolo di uomo da battere al Giro di Lombardia in programma sabato 9. versione extraterrestre. È un'altra giornata campale per lo sloveno, che dopo il Giro dell'Emilia di sabato si prende anche lacon un'altra prova di forza impressionante. Nella sfilata di campioni che caratterizza l'edizione numero 102 della corsa più antica del mondo non c'è storia nell'ascesa verso il traguardo di Superga: l'unico a provarci realmente e in grado di fare corsa alla pari col corridore della Jumbo Visma è, che però deve inchinarsi nelle ultime centinaia di metri, quandolancia lo sprint. Un'accelerazione da paura, da padrone. Per lui si tratta del 13esimo successo stagionale, che vale anche come candidatura di ferro per il ruolo diin programma sabato 9.

Roglic da paura, Adam Yates non può reggere: rivivi l'arrivo

Una Milano-Torino corsa a spron battuto fin dal via da Magenta. Nella prima parte di gara sono Mattia Frapporti (Eolo-Kometa), Oier Lazkano (Caja Rural-Seguros RGA), Joan Bou (Euskaltel-Euskadi), Davide Orrico (Vini Zabù), Kevin Vermaerke (Team DSM) e Juri Zanotti (Bardiani-CSF-Faizanè) ad avvantaggiarsi sul gruppo, che però si mantiene sempre intorno ai 3 minuti di svantaggio. A 70 chilometri dalla fine il primo colpo di scena. La Deceuninck - Quick Step sfrutta il vento per fare il forcing e il plotone si spezza in tre unità. Nella prima, ci sono ben sei uomini del Wolfpack, tra cui il campione del mondo Julian Alaphilippe e Joao Almeida. Ma sono presenti anche corridori del calibro di Primoz Roglic, Tadej Pogacar, Alejandro Valverde, Michael Woods e Chris Froome.

Ciclismo Amy Pieters vince la seconda tappa, Bertizzolo 16esima 3 ORE FA

Roglic: "È stata dura, ma nel finale ho avuto ancora la gamba"

In prossimità del primo passaggio sulla salita di Superga il gruppo inseguitore riesce quasi a rientrare. Davanti si stacca chi ha lavorato, mentre da dietro alcuni corridori si uniscono alla testa della corsa. È qui che attacca Mauri Vansevenant, riuscendo a prendere un margine di una ventina di secondi. Il belga viene ripreso quando comincia l'ascesa decisiva. A quel punto è Rafal Majka ad allungare, con Alaphilippe a ruota. Ma è un fuoco di paglia ed entrambi vengono ripresi e staccati in breve tempo.

È il momento di Adam Yates. Il britannico accelera e solamente Roglic, Pogacar, Almeida, Woods e Valverde tengono il passo. Seconda stilettata, il gemello fa il vuoto. Roglic studia la situazione, vede che gli altri sono in difficoltà e in una manciata di pedalate si riporta su Yates. Incredibile. I due procedono appaiati verso l'ultimo chilometro. Pogacar e Almeida inseguono. A 500 metri dal traguardo, Adam prova il tutto per tutto e sferra l'attacco. Roglic è una macchina. Perde qualche metro, inserisce un rapporto più lungo e passa l'avversario a velocità doppia. Yates non reagisce, non può farlo. Lo sloveno si invola verso il successo, la Milano-Torino è sua. Yates secondo, poi Almeida brucia Pogacar per la terza piazza a 35 secondi. Il migliore degli italiani è Diego Ulissi, settimo davanti a Masnada.

Roglic re di Spagna, lo sloveno festeggia la terza Vuelta consecutiva

Ciclismo Argento olimpico rivela: "A Tokyo ero già incinta" 5 ORE FA