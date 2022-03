Ciclismo

Ciclismo, Milano-Torino - Bettiol ci aveva provato: il momento in cui stacca il gruppo con Healy

MILANO-TORINO - A più di 16 km dal traguardo, con la fuga neutralizzata, sembra che si vada dritti verso la volata finale. Non per l'Education EasyPost, con Alberto Bettiol che scatta portandosi dietro il suo compagno di squadra Ben Healy. E l'irlandese ha fatto davvero paura al gruppo, costringendo le squadre dei velocisti ad un super lavoro per ricucire il gap.

00:00:45, 11 minuti fa