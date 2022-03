Ciclismo

Ciclismo, Milano-Torino - Cavendish: "Non è la Sanremo, è la Milano-Torino ma è comunque speciale"

MILANO-TORINO - Cavendish sognava di fare un giorno il bis alla Milano-Sanremo. Difficile lo faccia e, per ora, la Quick Step non lo ha convocato per la Classicissima. Nella settimana della Sanremo, però, il britannico ha conquistato la Milano-Torino ed è super felice per questo successo.

00:01:13, 2 minuti fa