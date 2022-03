Cavendish aveva cominciato bene la stagione con le vittorie al Tour of Oman e Corsa dei due mari, ma non aveva neanche mai affrontato le volate che gli sprinter hanno avuto a disposizione. Un digiuno sorprendente quello per Cannonball che sembrava di nuovo essere entrato in una spirale di cattive prestazioni, ma il corridore britannico si è subito riscattato. Torna Morkov e lui torna a vincere una volata, 159 i suoi successi in carriera. aveva cominciato bene la stagione con le vittorie al Tour of Oman e all'UAE Tour . Poi una caduta e lo 0 assoluto alla Tirreno-Adriatico . Non solo non era riuscito a vincere nella, ma non aveva neanche mai affrontato le volate che gli sprinter hanno avuto a disposizione. Un digiuno sorprendente quello perche sembrava di nuovo essere entrato in una spirale di cattive prestazioni, ma il corridore britannico si è subito riscattato. Tornae lui torna a vincere una volata, quella della Milano-Torino . E sonoin carriera.

Cavendish ruggisce a Rivoli e fa 159 in carriera: rivivi lo sprint!

Ad

Una volata comunque non facile per Cavendish che a 3 km dall'arrivo era disperso in mezzo al gruppo. Il britannico aveva perso il suo treno, ma è stato provvidenziale l'arretramento di Morkov che è andato 'a riprenderselo', portandolo fino al rettilineo finale. A quel punto Cannonball ha sprigionato la sua forza e si è messo tutti alle spalle. Al momento Cavendish non ha oltre corse in calendario prima del Giro d'Italia. Ma ci sono ancora diverse Classiche da qui al mese di maggio, dove il britannico potrà di nuovo alzare le braccia al cielo.

Milano - Torino Torna Morkov e Cavendish brucia tutti in volata: Sagan ko 2 ORE FA

CAVENDISH RAGGIUNGERÀ CIPOLLINI? Sì, può arrivare a 166 vittorie No, troppo lontano dalle 166 vittorie

L'ordine d'arrivo della Milano-Torino

Corridore Tempo 1. Mark Cavendish 4h31'22'' 2. Nacer Bouhanni st 3. Alexander Kristoff st 4. Max Kanter st 5. Peter Sagan st 6. Andrea Vendrame st 7. Michael Morkov st 8. Ben Swift st 9. Simone Consonni st 10. Biniam Girmay st

Cavendish: "Non è la Sanremo, è la Milano-Torino ma è comunque speciale"

E con questo successo, quindi, Mark Cavendish diventa il 5° più vincente di sempre nella storia del ciclismo. Doveroso ricordare che parliamo delle corse riconosciute dall'UCI che, nel tempo, ha 'azzerato' tanti successi ai corridori del passato come le semi-tappe o i criterium. Sono 159 gli hurrà del britannico che ha superato così André Greipel che si è ritirato al termine della passata stagione. E ora? L'obiettivo è quello di arrivare ben presto a 164, per raggiungere la coppia Roger De Vlaeminck-Rik Van Looy. E poi, chissà. C'è Mario Cipollini a quota 166...

La top 10 di sempre

Corridori Successi 1. Eddy Merckx 286 2. Mario Cipollini 166 3. Roger De Vlaeminck 164 3. Rik Van Looy 164 5. Mark Cavendish 159 6. André Greipel 158 7. Sean Kelly 156 8. Alessandro Petacchi 153 9. Francesco Moser 151 10. Freddy Maertens 147

Ecco la top 10 all-time dei più vincenti nella storia del ciclismo. Nel calderone ci vanno tutte le vittorie a livello professionistico, non quelle da Under 23 o in altre discipline (pista, ciclocross, mountain bike ecc).

Rivivi la Milano-Torino (Contenuto Premium)

Premium Ciclismo Milano - Torino 01:45:46 Replica

Milano - Sanremo Dopo Colbrelli, anche Alaphilippe con la bronchite: salta la Sanremo 6 ORE FA