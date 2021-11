Alla fine Molly Cameron ce l'ha fatta. La 45eenne ciclista statunitense transgender è salita alla ribalta imponendosi in Kansans nella quarta e ultima prova della Belgian Waffle Ride, una gara di gravel (disciplina del ciclismo le cui corse si disputano su percorsi sterrati). Fin qui nulla di eccezionale, ma dando uno sguardo ai partecipanti ci si rende conto meglio dell'impresa dell'atleta biologicamente nato uomo: al sesto e ottavo posto della gara, che si è articolata su un tracciato lungo 111 chilometri, si sono infatti piazzati rispettivamente corridori del calibro di Remco Evenepoel e Mattia Cattaneo.

Atleta, attivista e impegnata nella gestione di un negozio di biciclette e di un team (il pro Point S Auto-Nokian Tyre Cameron), Molly Cameron si sente donna, anche se fisicamente ha l'aspetto di un uomo e ha una fidanzata con la quale presto si sposerà, come lei stessa ha annunciato pochi mesi fa su Instagram. La sua storia sportiva è costellata di sofferenza e incomprensioni come quando, ai primi anni Duemila, aveva deciso di correre nelle categorie femminili dopo avere assunto estrogeni e scatenando, dopo le prime vittorie, le lamentele delle colleghe. Il primo posto in Kansas è arrivato al termine di una serie infinita di peripezie burocratiche, dovute alla decisione della stessa Cameron di prendere parte alle gare maschili nonostante la sua licenza ciclistica e la sua patente di guida, la registrassero come femmina.

Anche Valtteri Bottas tra i protagonisti in Kansas

Per finire, una piccola curiosità sulla gara di grevel andata in scena in Kansas. Tra i corridori che si sono cimentati nel percorso più breve di 58 chilometri c'era anche un nome e un volto noto della Formula 1, Valtteri Bottas: il pilota finlandese della Mercedes, insieme alla compagna e ciclista australiana Tiffany Cromwell, ha gareggiato indossando i polsini della sua organizzazione, la Ride (Riders Inspiring Diversity and Equality), un gruppo che si batte per l'affermazione dei diritti delle persone Lgbtq+ nel mondo dello sport.

