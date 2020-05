Mondiale svizzero in bilico, l'UCI pensa alle alternative (a novembre): Qatar, Emirati Arabi o Oman

L'organizzazione della rassegna iridata di Aigle-Martigny ha confermato le date (20-27 settembre) ma viste le restrizioni che potrebbero essere ancora in vigore in quel periodo non c'è nulla di scontato. Secondo il quotidiano spagnolo Marca, l'UCI starebbe guardando al Medioriente per riprogrammare il mondiale.

Una fitta nebbia aleggia minacciosa sulla Svizzera sud-occidentale, dove tra Aigle e Martigny dovrebbe svolgersi la 93esima edizione dei campionati mondiali di ciclismo su strada. Il condizionale è d'obbligo e i dubbi sono legati alle restrizioni inerenti all'emergenza coronavirus. In terra elvetica sono vietate le manifestazioni con più di 1000 persone fino alla fine di agosto e si spera che in quel periodo la situazione sia migliorata. Ma se così non fosse? Per premunirsi, l'UCI starebbe studiando un piano B e dunque un spostamento di sede, come scrive Marca.

L'epilogo dell'ultimo Mondiale: nel gelo dello Yorkshire, Mads Pedersen supera in volata il nostro Matteo Trentin Credit Foto Getty Images

Ciclismo Elia Viviani: "Farò il possibile per essere presente al Giro d’Italia" DA 2 ORE

Secondo il quotidiano spagnolo, le alternative sono tre, tutte in Medioriente: Emirati Arabi Uniti, Oman e Qatar. Se così fosse, il mondiale non si terrebbe più nelle attuali date (20-27 settembre) ma verrebbe spostato a novembre. Si tratta di Paesi con scarsa tradizione del pedale ma che negli ultimi anni stanno crescendo da questo punto di vista. L'UAE Tour (nato dalla fusione tra Dubai Tour e Abu Dhabi Tour) e il Tour of Oman hanno visto la presenza di grossi calibri in ogni edizione e il Qatar ha ospitato il Mondiale del 2016, il secondo della trilogia di Peter Sagan.

Play Icon WATCH Tadej Pogacar vince la 5a tappa a Jebel Hafeet, Yates difende il primato 00:02:00

Uno spostamento potrebbe anche rimescolare le carte di un calendario fittissimo e che ha già fatto discutere. E che potrebbe favorire, perchè no, anche il Giro d'Italia. La corsa rosa, al momento, si sovrappone a Liegi-Bastogne-Liegi, Amstel Gold Race, Gand-Wevelgem, Giro delle Fiandre, Parigi-Roubaix e per sei giorni alla Vuelta. Il vuoto lasciato dal mondiale svizzero permetterebbe di spalmare un po' meglio il calendario, evitando almeno qualche dolorosa sovrapposizione. Tutte ipotesi, comunque, che potrebbero restare campate in aria ancora per diverse settimane, visto che la decisione definitiva su Aigle-Martigny potrebbe slittare anche a fine giugno.

Play Icon WATCH Debutto di Elia Viviani allo Zwift Tour for All: è Grega Bole che vince la 4a tappa 00:02:10

Ciclismo NTT sempre più padrone dello Zwift Tour: vince Bole, si vede anche Elia Viviani DA 18 ORE

Play Icon