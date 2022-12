Mathieu van der Poel ai Mondiali di Wollongong in Australia? Il neerlandese Sydney Downing ha ribaltato la sentenza in prima grado. Il caso è chiuso! Ricordate la vicenda diai Mondiali di Wollongong in Australia? Il neerlandese passò la notte al Commissariato di polizia per aver strattonato una ragazza che, insieme ad altri amici, avevano preso in giro lo stesso corridore andando a bussare fuori dalla porta in piena notte. Van der Poel fu rilasciato solo qualche ora prima del Mondiale ma, non avendo dormito, si ritirò dopo solo un'ora di corsa . È stato addirittura denunciato e processato, con VDP condannato a pagare una multa oltre al ban per l'ingresso in Australia. Oggi, il tribunale distrettuale diha ribaltato la sentenza in prima grado.

Van der Poel, quindi, non ha più nella sua fedina penale il reato di aggressione che gli era stato imputato nel processo precedente.

Non potevamo ottenere un verdetto migliore. Nessuno vorrebbe tenere sulle sue spalle una condanna per il resto della vita, quando sei una brava persona. A mio avviso, la condanna iniziale non avrebbe mai dovuto essere emessa. Mathieu aveva l’opportunità di vincere il Mondiale e l’ha persa. Si era allenato per quello, ma alla fine ha dovuto deludere il suo Paese e la sua squadra. Lui ha mostrato un sincero pentimento per quello che è accaduto. Questo episodio gli ha causato dei danni sostanziali [Michael Bowe, avvocato di van der Poel]

