Ciclismo

VIDEO - Attacco in discesa e oro in solitaria: lo svizzero Hirschi vince la prova in linea under 23

Nella prova in linea under 23 dei Mondiali di Innsbruck, lo svizzero Marc Hirschi trionfa in solitaria sferrando l'attacco decisivo nell'ultima discesa. Argento al belga Lambrecht e bronzo al finlandese Hanninen.

00:01:01, 0 Visualizzazioni, 28/09/2018 A 15:05