È tutto pronto per la cronometro élite maschile, con 56 corridori che proveranno a sfilare la maglia iridata a Rohan Dennis. Sono stati definiti gli orari di partenza e i rispettivi numeri di dorsale, con l’Italia che schiererà due corridori molto promettenti per questo fondamentale: Filippo Ganna e Edoardo Affini. Due giovani, ma che hanno fatto già molto bene nella prima parte della loro carriera nelle prove contro il tempo: il classe ’96 del Team Ineos è il campione nazionale a crono di questa stagione, mentre il classe ’96 della Mitchelton-Scott è reduce dalla vittoria nella crono dell’ultimo Tour of Britain.

Si parte dalle 14:18: c'è Tratnik per Roglic

Orario Corridore Dorsale 14:18:30 Ramunas NAVARDAUSKAS (Lituania) 57 14:20:00 Khaled ALKHALAIFAH (Kuwait) 56 14:21:30 Nazir JASER (Siria) 55 14:23:00 Eddie DUNBAR (Irlanda) 54 14:24:30 Dirk COETZEE (Namibia) 53 14:26:00 Chun Kai FENG (Taiwan) 52 14:27:30 Kamil GRADEK (Polonia) 51 14:29:00 Lluís MAS BONET (Spagna) 50 14:30:30 Claudio IMHOF (Svizzera) 49 14:32:00 John ARCHIBALD (Gran Bretagna) 48 14:33:30 Jan BARTA (Repubblica Ceca) 47 14:35:00 Jan TRATNIK (Slovenia) 46 14:36:30 Pierre LATOUR (Francia) 45 14:38:00 Christopher SYMONDS (Ghana) 44 14:39:30 Saied Jafer ALALI (Kuwait) 43 14:41:00 Gustavo MIÑO (Paraguay) 42 14:42:30 Runar Orn AGUSTSSON (Islanda) 41 14:44:00 Eduardo SEPÚLVEDA (Argentina) 40 14:45:30 Eduard-Michael GROSU (Romania) 39 14:47:00 Hugo HOULE (Canada) 38

Si parte alle 14:18 con il lituano Navardauskas poi via via tutti gli altri, con molti corridori che saranno proprio dei gregari per i rispettivi capitani. Dunbar fungerà da punto di riferimento per Ryan Mullen, Latour farà il gregario per Benjamin Thomas (campione nazionale francese), Mas Bonet per Castroviejo, Imhof per Küng e Tratnik per il grande favorito Primoz Roglic.

Orario Corridore Dorsale 14:48:30 Alexey LUTSENKO (Kazakistan) 37 14:50:00 Dylan VAN BAARLE (Paesi Bassi) 36 14:51:30 Nils POLITT (Germania) 35 14:53:00 Alexander EVTUSHENKO (Russia) 34 14:54:30 Yves LAMPAERT (Belgio) 33 14:56:00 Ahmad WAIS (Siria) 32 14:57:30 Ján Andrej CULLY (Slovacchia) 31 14:59:00 Luke DURBRIDGE (Australia) 30 15:00:30 Ryan MULLEN (Irlanda) 29 15:02:00 Matthias BRÄNDLE (Austria) 28 15:03:30 Muradjan KHALMURATOV (Uzbekistan) 27 15:05:00 Martin Toft MADSEN (Danimarca) 26 15:06:30 Alex DOWSETT (Gran Bretagna) 25 15:08:00 Filippo GANNA (Italia) 24 15:09:30 Josef CERNY (Repubblica Ceca) 23 15:11:00 Benjamin THOMAS (Francia) 22 15:12:30 Tanel KANGERT (Estonia) 21 15:14:00 Vasil KIRYIENKA (Bielorussia) 20 15:15:30 Bob JUNGELS (Lussemburgo) 19 15:17:00 Daniil FOMINYKH (Kazakistan) 18 15:18:30 Stefan DE BOD (Sudafrica) 17 15:20:00 Lawson CRADDOCK (Stati Uniti) 16

Dalle 14:38 cominciano a partire anche corridori di un certo calibro, come Lutsenko che proverà la gamba in vista della prova in linea. Poi van Baarle per van Emden, Politt per Tony Martin, Lampaert per Evenepoel e Durbridge per Rohan Dennis. Alle 15:08 tocca anche al nostro Filippo Ganna, il campione nazionale a crono che tenterà di centrare un ottimo risultato dopo l'argento a Plumelec nel 2016 nella prova Under 23.

Orario Corridore Dorsale 15:21:30 Remco EVENEPOEL (Belgio) 15 15:23:00 Jos VAN EMDEN (Paesi Bassi) 14 15:24:30 Patrick BEVIN (Nuova Zelanda) 13 15:26:00 Daniel MARTÍNEZ (Colombia) 12 15:27:30 Maciej BODNAR (Polonia) 11 15:29:00 Edoardo AFFINI (Italia) 10 15:30:30 Jonathan CASTROVIEJO (Spagna) 9 15:32:00 Tony MARTIN (Germania) 8 15:33:30 Stefan KÜNG (Svizzera) 7 15:35:00 Chad HAGA (Stati Uniti) 6 15:36:30 Nélson OLIVEIRA (Portogallo) 5 15:38:00 Kasper ASGREEN (Danimarca) 4 15:39:30 Primoz ROGLIC (Slovenia) 3 15:41:00 Victor CAMPENAERTS (Belgio) 2 15:42:30 Rohan DENNIS (Australia) 1

Dalle 15:21 cominciano a partire i favoriti con un Remco Evenepoel ispiratissimo, con il belga - ricordiamolo - che è il campione europeo in carica e il campione mondiale juniores della passata stagione. Poi partiranno distanziati di 1 minuto e mezzo i vari van Emden, Bodnar, Castroviejo, Tony Martin e Küng. Alle 15:29 toccherà invece al nostro Edoardo Affini che punta al podio dopo aver conquistato il bronzo ad Aklmaar nella prova élite agli Europei e l'oro a Glasgow nella prova a cronometro Under 23 agli Europei 2018. Poi i pezzi da 90 con il tris Primoz Roglic (15:39), Victor Campenaerts (15:41) e Rohan Dennis (15:42). Dennis è il campione in carica dopo il successo di Innsbruck, Campenaerts è già stato campione europeo e lo scorso anno conquistò il bronzo ai Mondiali, mentre Primoz Roglic ha conquistato solo una medaglia ai Mondiali, l’argento a Bregen nel 2017.

