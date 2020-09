Lui ci ha provato e riprovato, ma al Tour de France è uscito senza successi per la prima volta dal 2015. Peter Sagan, da allora, aveva sempre vinto almeno una frazione alla Grande Boucle, compreso nel 2017 quando venne rispedito a casa per una scorrettezza ai danni di Mark Cavendish. L'atleta slovacco è atteso, però, al Giro d'Italia dove correrà per la primissima volta in carriera. Il sogno, infatti, era quello di vincere le classifiche a punti di entrambi i Grandi Giri nella stessa stagione, impresa riuscita solo all'uzbeko Dzamolidin Abduzaparov (Team Polti) nel 1994.

Poco male, c'è una maglia ciclamino da andarsi a prendere e un 2020 da riscattare. Anche perché Sagan non ha ancora vinto in questa stagione, considerando che il suo ultimo successo è proprio al Tour del 2019. Quindi, per riposarsi e ricaricarsi in vista della partenza da Monreale, per il Giro d'Italia (dal 3 ottobre), il tre volte campione del Mondo ha deciso di non presenziare ai Mondiali di Imola.

La squadra slovacca sarà così composta da Juraj Sagan (fratello di Peter), Vlcak, Tybir, Haring, Cully, Canecky, Bellan e Baska. Per Sagan, inoltre, questa era un'edizione troppo dura per centrare il quarto successo iridato che lo avrebbe proclamato come corridore con più successi nella storia in un Mondiale. Sarà per l'anno prossimo? Il percorso delle Fiandre del 2021 potrebbe essere adatto alle sue caratteristiche.

