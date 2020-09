Caduta tremenda e paura per la Dygert; USA Cycling: "È cosciente"

Dygert è stata immediatamente curata dai paramedici sul luogo dell'incidente. È stata trasportata all'ospedale di Bologna, in Italia, dove è stata curata dal loro team medico. È stata operata, ora si sta riposando in totale comodità e si prevede che si riprenderà completamente dall'incidente.

“Siamo sollevati dal fatto che questo incidente non sia stato peggiore di quello che avrebbe potuto essere. Anche se questo incidente è angosciante, Chloe è giovane e una combattente ", ha dichiarato Jim Miller, Chief of Sport Performance di USA Cycling. "Con la determinazione di Chloe, sappiamo che tornerà a correre prima che ce ne accorgeremo. Per ora, vogliamo che si concentri sulla guarigione ".