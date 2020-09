Alla maniera dei più forti, da favorito, dominando. A Imola, Filippo Ganna si laurea campione del mondo a cronometro in una giornata storica per lui e per il ciclismo azzurro: mai l'Italia aveva vinto l'oro in questa prova dalla sua introduzione, nel 1994. Ce l'ha fatta il 24enne di Verbania, in un trionfo senza appello per ogni avversario. Tutti impotenti di fronte ai suo muscoli. Dal fenomenale Wout van Aert, che si aggiudica la piazza d'onore in un 2020 sempre più straordinario, al campione europeo della specialità, Stefan Kung. Fino agli altri favoriti della vigilia, come il bi-campione uscente Rohan Dennis (quinto) e Tom Dumoulin, impalliditi come tutti di fronte alla pedalata del nostro numero uno.