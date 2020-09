Da oggi sul sito ticketone (https://www.ticketone.it/eventseries/campionati-del-mondo-di-ciclismo-su-strada-2823218/) sono in vendita gli ambiti biglietti nominali per poter assistere alle gare in linea dalle tribune dall’Autodromo Enzo e Dino Ferrari che ospiterà la partenza e l’arrivo di tutte le prove dei Mondiali di ciclismo di Imola 2020. L’ordinanza firmata dal presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, permetterà la presenza del pubblico fino a un massimo di 2.246 spettatori sugli spalti dell’iconica pista nel rispetto delle linee guida regionali anti Covid.

Sarà, dunque, obbligatorio indossare la mascherina e rispettare la distanza di sicurezza. Il comitato organizzatore ha garantito il suo impegno alla corretta applicazione del protocollo nonché alla vigilanza sulla sua attuazione e ha predisposto tutte le misure organizzative per evitare assembramenti durante l’accesso e il deflusso del pubblico all’impianto, la permanenza nel posto assegnato e l’accesso ai punti ristoro e ai servizi igienici. Inoltre, vi sarà un operatore impegnato nell’assistenza e monitoraggio delle misure di sicurezza ogni 150 spettatori.

La vendita dei biglietti sarà esclusivamente on line e in prevendita così da poter conservare per almeno 14 giorni copia degli elenchi nominativi di coloro che hanno acquistato i biglietti rendendoli disponibili su richiesta alle strutture sanitarie in caso di necessità di svolgere attività di contact-tracing.

Gli Organizzatori sono impegnati anche per la sicurezza fuori dall’autodromo. Da giovedì 24 a domenica 27 settembre, lungo il percorso, andranno comunque evitati assembramenti. Saranno in vigore limiti di orario per la circolazione del traffico e sui 28,8 km del percorso chi vorrà seguire la gara dovrà rispettare le normative vigenti in Italia per il contenimento del Covid-19: diluirsi lungo la strada, evitare appunto assembramenti, soprattutto nei punti nevralgici, in particolare le salite di Mazzolano e Cima Gallisterna, indossare la mascherina quando risulta difficile rispettare il distanziamento, utilizzare i dispenser di gel igienizzante che verranno predisposti dal Comitato Organizzatore.

