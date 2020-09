Il Tour de France si è appena concluso e si deve subito pensare ai Mondiali di Imola, con la crono prevista per venerdì 25 e la prova in linea prevista per domenica 27. Tom Dumoulin farà parte della squadra olandese e sarà presente già a partire da venerdì. Il corridore della Jumbo Visma si dice comunque soddisfatto del suo Tour in quanto è tornato competitivo su tutti i fronti...

Se devo essere sincero, sono stato molto vicino al ritiro dall’attività agonistica dopo il lungo infortunio al ginocchio. Ad inizio 2020 pensavo davvero di dire basta. Il ko del Giro, a maggio 2019, mi aveva davvero segnato, quindi nell’ultimo anno tra problemi fisici vari e pandemia non ho potuto prepararmi al meglio

Tour de France Clamoroso al Tour! Pogacar ribalta tutto: batte Roglic a crono e vince la maglia gialla 19/09/2020 A 18:00

Sono orgoglioso di me stesso per aver raggiunto nuovamente questo livello. Sono arrivato 7° nella generale e ho gareggiato per la vittoria nella cronometro. Se me lo avessero detto ad aprile, non ci avrei creduto. Ho passato un periodo davvero terribile dopo l'infortunio. Poi sono arrivati i problemi intestinali ed il coronavirus, come se non bastasse … Posso dire che ero più vicino a fermarmi che a continuare. Da maggio, poi, ho provato a riprendere il filo. Amo il ciclismo e ho iniziato a lavorare per il Tour

Tour che però alla fine non ha sorriso. Come ha fatto Pogacar a rimontare Roglic?

Non so come abbia ad essere un minuto più veloce di me. I miei valori erano degni del Mondiale che ho vinto. Ecco perché sono rimasto ancora più sorpreso dal fatto che Pogacar fosse 1'21'' sotto il mio tempo

Pazzesco Pogacar! Rimonta a La Planche des Belles Filles: il Tour è suo

Adesso i Mondiali

Torno a casa per qualche giorno e mercoledì volerò a Imola per i Mondiali. Obiettivi? Tutto dipenderà da come mi sentirò. La cronometro di venerdì è ancora soggetta a cambiamenti e abbiamo deciso con il ct Koos Moerenhout che vedremo da come uscirà dal Tour. Mi sento bene, ma ho avuto un momento difficile. Non voglio sovraccaricarmi in vista del prossimo anno

The Day When... Dumoulin vinse il titolo mondiale a cronometro

Mondiali Van der Poel dice no ai Mondiali: è Dumoulin il capitano dell'Olanda 15/09/2020 A 14:24