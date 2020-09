Ciclismo

Dygert, volo tremendo dopo l'urto col guardrail

Grande paura durante la crono femminile dei Mondiali di Imola. La campionessa del mondo in carica Chloé Dygert, in una curva verso destra in discesa, ha perso il controllo della propria bicicletta ed è volata addirittura oltre il guard rail. A tradire la statunitense potrebbe essere stato una foratura o un guasto alla sua bicicletta.

