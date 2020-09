Ciclismo

Ganna d'oro, il Magro si emoziona: "E' come un nipotino"

Filippo Ganna è il nuovo campione del mondo a cronometro, l'azzurro ai Mondiali di Imola ha centrato un oro storico per l'Italia che non aveva mai vinto in questa disciplina. Un'impresa che ha sciolto anche il nostro Riccardo Magrini che lo ha elogiato: "Per me è una sorta di nipotino, un ragazzo fenomenale con una testa che mi piace. E' intelligente, si dà zero arie per questo è un oro bello".

