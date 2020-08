Mads Pedersen of Denmark and Team Trek-Segafredo

Il 12 agosto il Consiglio federale dell'UCI prenderà la decisione definitiva se far disputare o meno i Mondiali di ciclismo di Aigle-Martigny (in Svizzera) in programma dal 22 al 27 settembre. Il timore è che non si riesca a creare una "bolla" per preservare la salute di tutti, considerando l'arrivo di corridori da ogni parte del mondo e l'arrivo di altri corridori dalla Francia dopo il Tour.

Fra poco più di due settimane comincerà il Tour de France, ma ci sono ancora corse che sono a rischio cancellazione. E non sono corse così, perché a rischio è lo svolgimento dei Mondiali di ciclismo 2020 in Svizzera, sul percorso di Aigle-Martigny.

Le autorità svizzere hanno presentato il protocollo medico-sanitario per quei giorni (il Mondiale si svolgerà dal 22 al 27 settembre), ma sarà difficile creare una “bolla” tale per preservare la salute di tutti, in considerazione dell'arrivo di corridori da tutto il mondo, ovvero da Paesi con differenti condizioni rispetto al Covid. E, soprattutto, ci saranno dei corridori in uscita dal Tour de France, quindi diventa impossibile metterli in quarantena visto che il 27 settembre c'è già la prova maschile élite, mentre l'ultima tappa del Tour è prevista per il 20 settembre (esattamente 7 giorni prima).

Ecco che dall'UCI stanno verificando tutti i presupposti circa il regolare svolgimento della corsa. Il Consiglio federale emetterà la sua sentenza mercoledì 12 agosto, ma secondo i primi rumor sarà molto probabile la cancellazione dell'evento, come riferito dai giornalisti Baptiste Coppey e Jonas Creteur.

Così facendo Mads Pedersen resterebbe campione del mondo, per un altro anno quindi con la maglia iridata addosso (anche se il danese ha corso davvero pochissimo in questo 2020). Sarebbe davvero un peccato: quest'anno sarebbe stata un'edizione dedicata agli scalatori e quindi anche al nostro Vincenzo Nibali.

