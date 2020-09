Ci siamo! Erano rimasti in 10 tra i preconvocati del ct Davide Cassani che ha operato, dopo l'ultima ricognizione, la scrematura definitiva alla sua lista per i Mondiali di Imola. Svelati quindi gli 8 nomi che sosterranno la prova su strada di domenica 27 settembre: Matteo Fabbro e Nicola Conci, infatti, resteranno in gruppo ma solo come riserve, mentre Vincenzo Nibali e Diego Ulissi saranno i due capitani prescelti.