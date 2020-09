Dopo la lieta notizia dell'assegnazione dei Mondiali all'Italia, ad Imola, con arrivo e partenza dall'Autodromo Enzo e Dino Ferrari, resta da ufficializzare il percorso delle varie gare che consegneranno la nuova maglia iridata. Il ct della Nazionale Davide Cassani ci viene incontro e con un post sulla sua pagina facebook svela parte del percorso, indicando con il Mazzolano (con pendenza media del 6,1%) e la Cima Galisterna (con pendenza media del 6,4%) le due salite da affrontare.

Niente Tre Monti che sembrava la salita più indicata in quelle strade, ma sono stati comunque individuati due GPM per le prove élite in linea. Ricordiamo che il percorso maschile vedrà un circuito da 28,8 km da ripetere 9 volte per gli uomini (259,2 km complessivi) e 5 volte per le donne (144 km complessivi).

Il calendario delle gare

-giovedì 24 settembre: cronometro élite femminile

-venerdì 24 settembre: cronometro élite maschile

-sabato 26 settembre: prova élite femminile

-domenica 27 settembre: prova élite maschile

Molto probabile che ci siano anche i tifosi presso le tribune dell'Autodromo. A confermarlo è il Presidente federale Renato Di Rocco...

Bisognerà aspettare il 7 settembre quando decadrà il Decreto in atto, che regola anche il pubblico negli stadi. Imola ha tantissime tribune e possiamo tranquillamente svolgere un evento rispettando le norme di sicurezza. Un altro aspetto che bisognerà valutare, è se un eventuale pubblico in tribuna dovrà pagare un biglietto. [Renato Di Rocco a Tuttobiciweb]

Cosa ha avuto di più la candidatura di Imola?

La scelta dell’Italia è stata fatta per diversi motivi, tra questi anche il fatto che il covid da noi ha numeri più bassi rispetto alla Francia. L’Emilia Romagna è un territorio che ha un legame molto forte con il ciclismo, con una sua storia importante e l’Autodromo di Imola, appena rinnovato, ha sicuramente avuto un peso importante. Mancano appena 20 giorni al Mondiale e l’Autodromo offre degli spazi già pronti senza la necessità di fare interventi. In più da un punto di vista della sicurezza è possibile controllare tutti gli accessi. Il territorio poi ha potuto offrire un percorso duro come quello svizzero

Le altre candidature italiane? Posso dire che i progetti di Peccioli-Pontedera e Alba Adriatica erano molto validi. Peccioli con Pontedera alla quale si aggiungeva la bellezza di Volterra. Una sinergia perfetta tra queste due località, con Peccioli che organizza la Coppa Sabatini, una corsa importante. E poi il Giro di Toscana. Alba Adriatica è stata la più motivata di tutte, sia il con il presidente della Regione Abruzzo che con tutto il comitato organizzatore. In pochi giorni sono riusciti a mettere in piedi un ottimo progetto. La commissione tecnica che è venuta a fare i sopralluoghi era un po’ incerta per la mancanza di esperienza tecnica. Ma devono continuare e non far disperdere tutto il lavoro fatto

Che percorso sarà quello di Imola?

Sarà un percorso molto duro e bello, con salite che faranno la differenza tra i corridori. L’Emilia Romagna non è solo la terra bagnata dall’Adriatico. C’è l’Appennino e da Imola si andrà subito verso l’interno a Riolo Terme, località che abbiamo già visto con la ripartenza delle gare fuori strada a luglio. Sarà un Mondiale molto agguerrito e mi piacerebbe poter vedere la vittoria di uno dei nostri azzurri. Correre in casa dà sempre delle emozioni forti

Sarà brutto non vedere le gare Under 23 e juniores

L’Italia si era proposta di ospitare anche i giovani, ma non è stato possibile perché c’erano delle clausole particolari, tra cui le riprese televisive con satelliti da affittare. Non hanno detto in modo chiaro quale fosse il motivo, ma penso che sia stato questo. Veramente a noi sarebbe piaciuto veder correre anche i nostri ragazzi

È una grande occasione per l'Italia, sia per lo sport che per dimostrare che ci si può rialzare anche in questi tempi bui. Non ospitavamo un'edizione del Mondiale da Firenze 2013 e ad Imola ci fu proprio il passaggio di un Mondiale nel 1968 con il successo di Vittorio Adorni che conquistò la maglia iridata.

