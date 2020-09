Nel corso di queste settimane i commissari dall'UCI hanno visitato diversi siti per la decisione finale, con l' Italia protagonista visto le candidature di Varese (Lombardia), Imola (Bologna, Emilia-Lombardia), Alba Adriatica (Teramo, Abruzzo) e Peccioli-Pontedera (Toscana). Sarà sfida con la Francia, in considerazione delle candidature di Nizza ( da dove è partito proprio il Tour de France ) e La Planche des Belles Filles ( dove passerà il Tour con una cronoscalata ).

Secondo l'Equipe e la Gazzetta dello Sport ci sono già due finaliste, con il duello Imola-La Planche des Belles Filles, con la candidatura francese favorita. Il perché è presto detto: Aigle-Martingny sarebbe stato un percorso per scalatori e il profilo altimetrico di La Planche des Belles Filles è adatto agli uomini che amano le montagne, contrariamente a quello che possa prevedere il profilo di Imola. Sarebbe stato adattissimo Varese , che aveva già ospitato un Mondiale nel 2008 (quando vinse Alessandro Ballan ), ma la cittadina lombarda ha poi in seguito rinunciato.

Ovviamente saranno previste anche le gara femminili (in linea e a cronometro), ma sono annullate le prove Under 23 e juniores, maschili e femminili. La volontà dell'UCI è quindi di ridurre i giorni del Mondiale anche per consentire alle Istituzioni locali un minor sforzo per quanto riguarda la programmazione di quei giorni.