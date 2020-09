È vittoria! Si perché l'UCI ha scelto la sede del prossimo Mondiale di ciclismo che si terrà da giovedì 24 a domenica 27 settembre 2020. La rinuncia di Aigle-Martigny, in Svizzera (che vietava assembramenti dalle 3000 persone in su), aveva messo in difficoltà il massimo organismo internazionale di ciclismo che in queste settimane ha passato al setaccio ogni sito possibile per scoprire un nuovo percorso e non cancellare definitivamente il Mondiale 2020.

Le finaliste in gioco erano Imola e La Planches des Belles Filles, ma anche la candidatura francese ha vissuto dei rallentamenti negli ultimi giorni. È vero che sulla salita dell'Alta Saona ci passerà proprio il Tour, con la cronoscalata del 19 settembre, ma il Dipartimento francese non si sentiva sicuro di poter garantire l'ordine pubblico per un'intera settimana a causa del protocollo anti-covid. Con corridori, e staff al seguito, provenienti da tutto il mondo sarebbe stato impossibile organizzarsi per tempo.

Ecco che l'UCI ha sceltoImola che può contare di una struttura assolutamente importante per ospitare un evento del genere. Parliamo dell'Autodromo Enzo e Dino Ferrari, dove si correrà una tappa del Mondiale di Formula 1 il prossimo 1° novembre. Sala stampa da 1000 posti e strutture alberghiere adiacenti che possono ospitare tutte le Nazionali coinvolte nel Mondiale di ciclismo. Insomma, una struttura ad hoc per un evento di questa portata nel rispetto delle normative anticovid.

Il calendario delle gare

-giovedì 24 settembre: cronometro élite femminile

-venerdì 24 settembre: cronometro élite maschile

-sabato 26 settembre: prova élite femminile

-domenica 27 settembre: prova élite maschile

È una grande occasione per l'Italia, sia per lo sport che per dimostrare che ci si può rialzare anche in questi tempi bui. Non ospitavamo un'edizione del Mondiale da Firenze 2013 e ad Imola ci fu proprio il passaggio di un Mondiale nel 1968 con il successo di Vittorio Adorni che conquistò la maglia iridata.

Il percorso

Tutte le gare partiranno e termineranno all'interno dell'Autodromo di Imola. La gara in linea maschile sarà lunga 259,2 km per un totale di quasi 5000 metri di dislivello con due GPM impegnativi, di 3 km l'uno con pendenza media del 10% e punte massime al 14%. Non sarà un percorso alla Aigle-Martigny, ma l'UCI assicura che la strada sarà totalmente dedicata agli scalatori puri. Ci sarà da ripetere il circuito, da 28,8 km, 9 volte per un totale di 259,2 km. Per la prova femminile, invece, il circuito sarà di 5 giri con 144 km complessivi di gara e 2570 metri di dislivello. La cronometro sarà invece di 32 km (sia per le donne che per gli uomini) con non più di 200 metri di dislivello: per la crono ci sarà ampio spazio per gli specialisti puri delle prove contro il tempo.

No al Tre Monti: ci sarà un ricordo anche per Pantani?

Attendiamo il percorso ufficiale, ma è molto probabile che ci sarà un passaggio da Cesenatico per onorare la memoria di Marco Pantani. La montagna di riferimento non sarà l’ascesa del Tre Monti che ha una pendenza media dell'8% con picchi al 14%. Verranno affrontate altre due salite che verranno svelate nei prossimi giorni.

