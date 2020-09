Ciclismo

Mondiali, Filippo Ganna: "Giro d'Italia? Punto a vincere la prima crono"

Filippo Ganna ha vinto l'oro mondiale a cronometro a Imola, una medaglia storica per la Nazionale azzurra che in questa disciplina non aveva mai centrato un simile traguardo. Nel post gara l'azzurro non nasconde tutta la sua gioia per questo risultato: "Sto vivendo un sogno, ora spero di onorarla al meglio".

00:00:42, 619 Visualizzazioni, 2 ore fa