Ciclismo

Mondiali Imola 2020: Alaphilippe si lascia andare alle lacrime: ha appena vinto la maglia iridata

Pianto liberatorio per Alaphilippe che ha appena conquistato il Mondiale di Imola con uno scatto che ha lasciato tutti di sasso a 17 km dall'arrivo, in cima alla Gallisterna. E' il nono francese ad aver vinto un Mondiale in carriera.

00:00:39, 626 Visualizzazioni, un' ora fa