Il Mondiale di Imola è stato inaugurato dalla prova a cronometro femminile e venerdì 25 settembre si passerà alla prova a cronometro maschile. L'UCI ha deciso, solo per questa edizione, di cancellare le prove Juniores e Under 23 per accorciare l'evento e ridurre al minimo i trasferimenti a causa dell'emergenza covid. Venerdì quindi ci sarà la caccia alla maglia iridata che per il secondo anno consecutivo è stata sulle spalle di Rohan Dennis. Il corridore australiano, da questa stagione alla Ineos Grenadiers, ha vestito solo in due occasioni la maglia arcobaleno viste le poche gare svolte nel 2020. Dennis ha infatti partecipato alla crono della Volta ao Algarve, terminando secondo a Lagoa alle spalle di Evenepoel, e alla crono della Tirreno-Adriatico dove è arrivato terzo a San Benedetto del Tronto alle spalle di Ganna e Campenaerts. Ganna proverà proprio ad insidiare Dennis in quel di Imola, non ci sarà invece l'argento dello scorso anno, Evenepoel, che ha concluso anticipatamente la propria stagione dopo il volo al Giro di Lombardia.

Si parte alle 14:30 con il corridore con dorsale 57, ovvero il siriano Ahmad Wais al suo quarto Mondiale consecutivo.

Orario Corridore Nazione 14:30:00 Ahmad WAIS Siria 14:31:30 Viktor FILUTÁS Ungheria 14:33:00 Alexander CATAFORD Canada 14:34:30 Dmitriy GRUZDEV Kazakistan 14:36:00 Andrei STEPANOV Russia 14:37:30 Max WALSCHEID Germania 14:39:00 Jakub OTRUBA Repubblica Ceca 14:40:30 Felix RITZINGER Austria 14:42:00 Nicolas ROCHE Irlanda 14:43:30 Maciej BODNAR Polonia 14:45:00 Ivo OLIVEIRA Portogallo 14:46:30 Yauheni KARALIOK Bielorussia 14:48:00 Brandon McNULTY Stati Uniti 14:49:30 Finn FISHER-BLACK Nuova Zelanda 14:51:00 Benjamin THOMAS Francia 14:52:30 Jos VAN EMDEN Paesi Bassi 14:54:00 Edoardo AFFINI Italia

Non dovrebbero esserci corridori da medaglia tra quelli che partiranno all'inizio, ma occhio ad alcuni che fungeranno da importare punto di riferimento per i propri capitani. Ivo Oliveira per Nélson Oliveira, van Emden (vincitore di una crono al Giro) per Dumoulin, Benjamin Thomas per Rémi Cavagna e ancora il nostro Edoardo Affini per Filippo Ganna.

Il profilo altimetrico della cronometro di Imola:

Orario Corridore Nazione 14:55:30 Luke DURBRIDGE Australia 14:57:00 Carlos OYARZÚN Cile 14:58:30 Ognjen ILIC Serbia 15:00:00 Spas GYUROV Bulgaria 15:01:30 Ingvar ÓMARSSON Islanda 15:03:00 Alfredo CASTILLO SOTO Messico 15:04:30 Polychronis TZORTZAKIS Grecia 15:06:00 Elchin ASADOV Azerbaigian 15:07:30 Evaldas SISKEVICIUS Lituania 15:09:00 Barnabás PEÁK Ungheria 15:10:30 Mikkel BJERG Danimarca 15:12:00 Hugo HOULE Canada 15:13:30 Mykhaylo KONONENKO Ucraina 15:15:00 Gleb KARPENKO Estonia 15:16:30 Daniil FOMINYKH Kazakistan 15:18:00 Ján Andrej CULLY Slovacchia 15:19:30 Petr RIKUNOV Russia 15:21:00 Jasha SÜTTERLIN Germania 15:22:30 Josef CERNY Repubblica Ceca

Poi via via tutti gli altri con Durbridge che potrà dare un punto di riferimento per Rohan Dennis, poi tra i nomi che hanno fatto sempre bene anche Sütterlin, Cerny e Fominykh (campione asiatico a crono nel 2019).

Orario Corridore Nazione 15:24:00 Geraint THOMAS Gran Bretagna 15:25:30 Matthias BRÄNDLE Austria 15:27:00 Ryan MULLEN Irlanda 15:28:30 Kamil GRADEK Polonia 15:30:00 Daniel MARTÍNEZ Colombia 15:31:30 Andreas LEKNESSUND Norvegia 15:33:00 Jan TRATNIK Slovenia 15:34:30 Tobias LUDVIGSSON Slovenia 15:36:00 Pello BILBAO Spagna 15:37:30 Victor CAMPENAERTS Belgio 15:39:00 Nélson OLIVEIRA Portogallo

Alle 15:24 partono i pezzi da 90, con Geraint Thomas che un pensierino alla medaglia ce lo ha fatto. Il britannico, inoltre, punta a migliorare la condizione in vista del Giro d'Italia, di cui è favorito proprio per la presenza di 3 cronometro individuali. Dopo i csaranno anche Daniel Martinez (campione colombiano a crono), Ludvigsson (campione svedese a crono), Pello Bilbao (campione spagnolo a crono) e gli specialisti Campenaerts e Nélson Oliveira.

Orario Corridore Nazione 15:40:30 Kasper ASGREEN Danimarca 15:42:00 Lawson CARADDOCK Stati Uniti 15:43:30 Patrick BEVIN Nuova Zelanda 15:45:00 Alex DOWSETT Gran Bretagna 15:46:30 Rémi CAVAGNA Francia 15:48:00 Wout VAN AERT Belgio 15:49:30 Stefan KÜNG Svizzera 15:51:00 Tom DUMOULIN Paesi Bassi 15:52:30 Filippo GANNA Italia 15:54:00 Rohan DENNIS Australia

Dalle 15:40 partono i migliori 10. Tra questi abbiamo i favoriti di giornata: Cavagna, van Aert, Küng, Dumoulin e Ganna, tutti alla caccia della maglia iridata di Rohan Dennis che punta al terzo Mondiale consecutivo. L'ultimo a vincere tre Mondiali consecutivi a cronometro fu Tony Martin dal 2011 al 2013.

