Neanche i gatti hanno così tante vite. Annemiek van Vleuten , che ad ottobre compierà 38 anni , ha annunciato la sua partecipazione alla prova su strada femminile dei Mondiali di Imola per difendere il titolo conquistato lo scorso anno. Cosa c'è di strano? La ciclista olandese si era fratturata il polso durante il finale della 7a tappa del Giro Rosa , dovendo così lasciare la corsa che la vedeva in testa alla classifica generale e con la maglia rosa.

La van Vleuten è subito rientrata in Olanda dove sabato 19 settembre è stata sottoposta ad operazione chirurgica per rimuovere la frattura. Con tale operazione sembrava impossibile che potesse gareggiare in meno di 10 giorni, ma l'olandese è già tornata in bicicletta grazie all'ausilio di uno speciale tutore.