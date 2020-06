Nessun cambio di sede: i Mondiali 2020 su strada restano a Aigle-Martigny, in Svizzera

Dal nostro partner OAsport.it

Per lunghi tratti c’è stato il rischio di uno spostamento di sede, verso l’Asia, molto probabilmente in Oman. Ora però, con la situazione che è andata pian piano a ristabilirsi, arrivano conferme dalla Svizzera: i Mondiali di ciclismo su strada dovrebbero svolgersi, come previsto, in quel di Aigle-Martigny. Le date rimarranno quelle prestabilite: dal 20 al 27 settembre.

In terra elvetica ne sono convinti. Va aggiungersi, sempre su quel percorso, un altro evento: sabato 22 agosto infatti si svolgerà la prova in linea dei Campionati nazionali svizzeri al maschile. Le parole dal comitato organizzatore: "Non abbiamo mai smesso di preparare quest’evento e continuiamo spediti nell’organizzazione. La disputa dei Campionati nazionali rappresenta un segnale forte che ci dà la possibilità di affinare la macchina organizzativa".

