Neanche il tempo di aver finito il Tour de France, che Tadej Pogacar pensa subito al Mondiale di Imola dove parteciperà con la sua Slovenia. In squadra anche il suo 'rivale' Roglic: entrambi lotteranno per la vittoria della prova su strada, ma nessuno dei due è stato convocato per la prova a cronometro, ritenuta troppo dura per chi è appena uscito da un Grande Giro.