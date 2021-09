Mathieu van der Poel prenderà parte . La presenza del neerlandese, il quale ha sofferto di forti dolori alla schiena a causa di una caduta in mountain bike alle Olimpiadi, era stata a lungo in dubbio. Il figlio e nipote d’arte, infatti, era già stato costretto a saltare i Mondiali di cross country e si paventava anche l’ipotesi che non avrebbe più gareggiato su strada nel 2021. prenderà parte alla prova in linea dei Mondiali 2021 di ciclismo su strada che si terrà domenica prossimaLa presenza del neerlandese, il quale ha sofferto di forti dolori alla schiena a causa di una caduta in mountain bike alle Olimpiadi, era stata a lungo in dubbio. Il figlio e nipote d’arte, infatti, era già stato costretto a saltare i Mondiali di cross country e si paventava anche l’ipotesi che non avrebbe più gareggiato su strada nel 2021.

Van der Poel, alla fine, era tornato in gara all’Antwerp Port Epic che si è tenuta il 12 di settembre e aveva subito timbrato il cartellino. Negli scorsi giorni, inoltre, il fuoriclasse neerlandese è giunto ottavo alla Primus Classic. Queste prestazioni, unite a un dolore alla schiena che sembra essere sempre meno forte, hanno convinto il portacolori dell’Alpecin-Fenix a prendere parte al Mondiale. Queste le dichiarazioni del CT della nazionale dei Paesi Bassi Koos Moerenhout sulla presenza di Mathieu van der Poel ai Mondiali: “Mathieu non ha avuto l’avvicinamento ideale a questo Mondiale, ma sicuramente dà una dimensione diversa alla nostra selezione. Con lui le nostre possibilità di successo aumentano decisamente. Potrebbe non essere il chiaro favorito a causa dei problemi fisici che ha avuto, ma sarà sicuramente un corridore da tenere d’occhio. Sono contento che ci sia“.

