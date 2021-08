Alaphilippe mette in palio il 42 muri a testare le gambe dei corridori oltre alla lunghezza della corsa: 268,3 km. Sarà la corsa più dura dell'anno, ma non poteva essere altrimenti visto che siamo nelle Fiandre a colorare questa edizione n° 100 dei Mondiali di ciclismo. L'Italia riuscirà a tornare sul tetto del mondo? Non vinciamo Alessando Ballan a Varese davanti a Damiano Cunego. Una settimana dopo la cronometro di Bruges , il 26 settembre toccherà alla corsa in linea che assegnerà la nuova maglia di campione del mondo.mette in palio il titolo conquistato ad Imola ma, visto il percorso, il francese si candida al bis contro i vari van Aert, van der Poel, Pidcock, Pedersen, Asgreen e Trentin. Prova che ricorda molto le Classiche del nord, con la bellezza dia testare le gambe dei corridori oltre alla lunghezza della corsa:. Sarà la corsa più dura dell'anno, ma non poteva essere altrimenti visto che siamo nelle Fiandrequesta edizione n° 100 dei Mondiali di ciclismo. L'riuscirà a tornare sul tetto del mondo? Non vinciamo il Mondiale dal 2008 quando vinsea Varese davanti a Damiano Cunego.

La domenica perfetta di Ballan: il trionfo iridato a Varese 2008

Il percorso del Mondiale

Percorso del Mondiale diviso, sostanzialmente, in tre settori. 268,3 km complessivi con un dislivello di 2.562 metri. Si parte da Anversa con una parte "in linea" di circa 50 km, con qualche dentello a favorire le prime azioni in fuga. Si passerà da Mechelen, Keerbergen e Rotselaar, prima di entrare all'interno del circuito di Leuven. Circuito che verrà affrontato solo per una volta "e mezza" con il passaggio sui Muri di Wijnpers (360 metri al 7,98%, pendenza massima del 9%), Sint-Antoniusberg (230 metri al 5,47%, pendenza massima dell'11%), Keizersberg (290 metri al 6,6%, pendenza massima del 9%) e Decouxlaan (975 metri al 2,5%, pendenza massima del 6%). Ci sarà anche il secondo passaggio sul Wijnpers prima di entrare in un altro circuito, quello delle Fiandre che riserverà ai corridori altri 5 Muri: Smeysberg (700 metri all'8,84%, pendenza massima del 16%), Moskesstraat (550 metri al 7,98%, pendenza massima del 18%), S-bocht Overijse Taymansstraat (738 metri al 5,53%, pendenza massima del 18,3%), Bekestraat (439 metri al 7,65%, pendenza massima del 15%) e Veeweidestraat (484 metri al 5,16%, pendenza massima del 12%).

Secondo passaggio sul Smeysberg e si rientrerà sul circuito di Leuven che verrà affrontato questa volta in 4 occasioni. Siamo ancora a metà corsa e partire adesso potrebbe essere troppo presto. Nuovo ingresso sul circuito delle Fiandre e qui, il passaggio sul Moskesstraat, potrebbe essere invece decisivo per portare via la fuga buona, con all'interno il drappello di corridori che si affronterà per la maglia iridata. Da quel momento in poi ogni muro diventa buono per l'azione definitiva. A 38,3 km dall'arrivo si ritorna per la terza volta nel circuito di Leuven da affrontare 2 volte e mezzo.

Si parte con il Sint-Antoniusberg (230 metri al 5,47%, pendenza massima dell'11%) che verrà affrontato in tre occasioni e sarà anche l'ultimo muro di questa appassionante corsa. Quei 230 metri potrebbero bastare per il colpo decisivo, soprattutto perché saremo al limite dei 260 km, ma non è poi così duro per poter fare la differenza. Ecco che potrebbero arrivare al traguardo 3-4 uomini a giocarsi poi la vittoria del Mondiale in volata. Volata comunque molto impegnativa perché la strada a Leuven sarà in leggera ascesa (3/4%).

Tutti i Muri:

Muro non classificato come GPM:

-Aankomst: muro di 750 metri al 2,2%, pendenza massima del 5%

Programmazione tv

Tutte le gare dei Mondiali di ciclismo 2021 saranno trasmesse in diretta integrale su Eurosport 1 (canale 210 di Sky, disponibile anche su DAZN) e in live-streaming su Eurosport Player (anche su TIMVISION) e Discovery+ , il nuovo servizio ott di Discovery con tutto il meglio dell’intrattenimento e della programmazione sportiva di Eurosport. Non resta che collegarsi su Eurosport e Eurosport Player dall'19 al 26 settembre, con il commento di Luca Gregorio e Riccardo Magrini. Per gli abbonati a Eurosport Player, anche la possibilità di gustarsi le prove senza pubblicità e con tanti contenuti in più.

I favoriti

van Aert, van der Poel, Alaphilippe parte in prima fila. Alaphilippe vuole Prova massacrante con la bellezza di 42 muri. I favoriti sono quelli che, di solito, si esaltano in queste prove ostiche ed ecco che il trioparte in prima fila. Alaphilippe vuole confermarsi campione del mondo , van Aert vuole vincere il Mondiale di casa, van der Poel vuole riscattarsi dopo la figuraccia alle ultime Olimpiadi di mountain bike. Da capire, però, se VDP sarà della partita dopo che l'olandese ha rinunciato ai Mondiali di MTB causa mal di schiena dopo l'infortunio di Tokyo. Sarà comunque sfida tra loro tre, ricordando le tante sfide già disputate nelle Classiche del nord.

Matteo Trentin. Il corridore della Nazionale azzurra ha messo nel sacco van Aert e van der Poel Mads Pedersen, un altro che ha puntato tutta la stagione su questo evento. Il danese si dividerà comunque la leadership con Kasper Asgreen, che da queste parti ci ha vinto In prima fila, però, c'è anche un nostro corridore che ha organizzato tutta la stagione in funzione di questo obiettivo:. Il corridore della Nazionale azzurra ha messo nel sacco van Aert e van der Poel agli Europei del 2018 ma, soprattutto, ha un appuntamento col destino, dopo quel Mondiale perso clamorosamente nel 2019 ad Harrogate . C'è tra i favoriti, anche quello che l'aveva battuto a quel Mondiale, ovvero, un altro che ha puntato tutta la stagione su questo evento. Il danese si dividerà comunque la leadership con, che da queste parti ci ha vinto il Giro delle Fiandre quest'anno . Anche Trentin, però, avrà il suo “vice” con Colbrelli, Nizzolo e Bettiol che potranno dire la loro su questo percorso.

Pidcock che aveva battuto Trentin e van Aert Kwiatkowski e Sagan e poi il solito Pogacar che ha dimostrato di essere a suo agio anche da queste parti. Un pelo più indietro, ma ci sono altri favoriti di élite. Uno su tuttiche aveva battuto Trentin e van Aert alla Freccia del Brabante , sfiorando poi la vittoria anche all' Amstel Gold Race . Ci sono gli ex campioni del mondoe poi il solitoche ha dimostrato di essere a suo agio anche da queste parti.

Trentin, van Aert, van der Poel, Alaphilippe, Asgreen, Pedersen *****

Kwiatkowski, Pogacar, Pidcock, Hirschi, Colbrelli ****

Matthews, Valverde, Stuyven, Sagan, Mohoric, Evenepoel ***

Stybar, Degenkolb, Lutsenko, Nizzolo, Politt, Teunissen **

Caleb Ewan, Van Avermaet, Küng, Kristoff, Laporte, Turgis, Valgren, Kragh Andersen, Bettiol *

Mondiali: informazioni utili

Domenica 26 settembre, dalle 12:00 (collegamento tv)

