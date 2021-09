Un capolavoro che resterà scolpito negli annali. Dopo gli ori dei Filippo, Ganna e Baroncini, l'Italia vive il suo terzo giorno di gloria ai Mondiali di ciclismo su strada nelle Fiandre, trionfando nella prova in linea femminile élite con Elisa Balsamo. Un successo che in questa gara mancava da dieci anni (il bis di Giorgia Bronzini) e possibile grazie a una prova di squadra straordinaria, oltre i limiti della perfezione. Una tattica chiara fin da quando la corsa ha preso fuoco ed eseguita in maniera impeccabile, per mettere nel sacco le favoritissime olandesi. La squadra oranje si deve accontentare dell'argento con l'eterna Marianne Vos: per lei si tratta della sesta piazza d'onore in questa gara e il suo sguardo perso nel vuoto subito dopo il traguardo dice tutto. Bronzo alla polacca Katarzyna Niewiadoma.

