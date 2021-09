Domenica 19 settembre

Lunedì 20 settembre

Cronometro maschile Under 23 - Knokke-Heist - Bruges (30.3 km): alle 10.40

Cronometro femminile élite - Knokke-Heist - Bruges (30.3 km): alle 14.40

Martedì 21 settembre

Cronometro femminile Junior - Knokke-Heist - Bruges (19.3 km): alle 10.30

Cronometro maschile Junior - Knokke-Heist - Bruges (22.3 km): alle 14.55

Mercoledì 22 settembre

Cronometro Team Mixed Relay - Knokke-Heist - Bruges (44.5 km): alle 13.45

Venerdì 24 settembre

Prova in linea maschile Junior - Leuven-Leuven (121.4 km): alle 8.15

Prova in linea maschile Under 23 - Antwerp-Leuven (160.9 km): alle 13.25

Sabato 25 settembre

Prova in linea femminile Junior - Leuven-Leuven (75 km): alle 8.15

Prova in linea femminile élite - Antwerp-Leuven (157.7 km): alle 12.20

Domenica 26 settembre

Tutte le gare dei Mondiali di ciclismo 2021 saranno trasmesse in diretta integrale su Eurosport 1 (canale 210 di Sky, disponibile anche su DAZN) e in live-streaming su Eurosport Player (anche su TIMVISION) e Discovery+, il nuovo servizio ott di Discovery con tutto il meglio dell’intrattenimento e della programmazione sportiva di Eurosport. Non resta che collegarsi su Eurosport e Eurosport Player dall'8 al 12 settembre, con il commento di Luca Gregorio e Riccardo Magrini. Per gli abbonati a Eurosport Player, anche la possibilità di gustarsi le prove senza pubblicità e con tanti contenuti in più.