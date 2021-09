Si stanno delineando le squadre per il Mondiale di ciclismo 2021, che si correrà nelle Fiandre. Sono arrivate anche le convocazioni del Canada, che non potrà contare sul suo miglior corridore. Infatti Michael Woods ha deciso di non correre la rassegna iridata, con la nazionale nordamericana che avrà certamente un ruolo da comprimaria, con i propri atleti che proveranno ad inserirsi in qualche fuga. Per la gara maschile sono stati convocati Guillaume Boivin, Antoine Duchesne e Hugo Houle, Pier-André Côté, Ben Perry e Nickolas Zukowsky, con quest’ultimo che sarà al via anche della cronometro individuale insieme al campione nazionale Houle. Tre invece le donne, invece, sono state selezionate le stesse che hanno gareggiato a Tokyo 2020. Il Canada sarà rappresentato da Karol-Ann Canuel, Leah Kirchmann e Alison Jackson. Le prime due gareggeranno anche nella prova contro il tempo.

