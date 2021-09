Dopo gli Europei di Trento arriva un’altra medaglia d’oro per il dominatore delle cronometro tra gli under 23: il danese Johan Price-Pejtersen si impone anche nella prova contro il tempo ai Mondiali di ciclismo in Belgio. Una prestazione eccezionale per il grande favorito che ha sbaragliato la concorrenza.Lungo i 30,3 chilometri completamente pianeggianti con partenza da Knokke-Heist ed arrivo in quel di Bruges il danese ha lasciato le briciole ai rivali. Partenza piuttosto controllata, poi ha ingranato il ritmo giusto per passare in testa già dal secondo intermedio e aumentare il gap sul finale. 34’29” il tempo conclusivo alla media spaventosa di 52.721 km/h.

Deve arrendersi, dopo una lunga attesa sulla sedia del migliore l’australiano Lucas Plapp, che è argento a 10” dalla vetta. Medaglia anche per il Belgio con Florian Vermeersch, terzo a 11”. Completano la top-5 il norvegese Søren Wærenskjold e l’olandese Mick van Dijke. Buona la performance del migliore degli azzurri, Filippo Baroncini, nono a 57” dalla vetta e con ottime sensazioni verso la prova in linea. Molto lontano Marco Frigo, 33mo.

