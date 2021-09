Da Imola a Bruges, dall'Italia alle Fiandre, con un meraviglioso comune denominatore: Filippo Ganna è campione del mondo a cronometro. Sì, di nuovo, con il verbanese che trova ancora una pentola ricolma d'oro alla fine dell'arcobaleno, back to back iridato come Michael Rogers, Tony Martin, Fabian Cancellara e Rohan Dennis. Una gara in progressione, testa e muscoli per beffare di nuovo Wout van Aert, nell'altra ricorrenza di giornata. Ancora argento per il fenomeno belga, a cui non basta una prima parte di gara debordante. Braccato dall'azzurro e sverniciato nel finale, dove si scompone mentre Pippo traccia la sua linea dritta di stordente bellezza. Terzo e bronzo a un imbronciato Remco Evenepoel, a lungo in testa prima di ammirare i primi due praticare un altro sport.

La top 10

1. F. GANNA (ITA) 47'47''83 2. W. VAN AERT (BEL) +6'' 3. R. EVENEPOEL (BEL) +44'' 4. K. ASGREEN (DEN) +46'' 5. S. KUENG (SUI) +1'07'' 6. T. MARTIN (GER) +1'18'' 7. S. BISSEGGER (SUI) +1'26'' 8. E. HAYTER (GBR) +1'27'' 9. E. AFFINI (ITA) +1'49'' 10. T. POGACAR (SLO) +1'53''

Mondiali Evenepoel da paura: l'arrivo del belga, cronometro super UN' ORA FA

Ganna ancora in trionfo: l'arrivo a Bruges per il bis d'oro

Settanta metri di dislivello in 43 chilometri e rotti di corsa e lunghi drittoni sparsi lungo il percorso: sì, è una cronometro per specialisti quella che va dal mare di Knokke-Heist al traguardo di Bruges. Il panamense Jurado Lopez dà il via alle danze, ma gli occhi dell'Italia sono subito puntati sul campione italiano di specialità: Matteo Sobrero. L'azzurro potrebbe essere il primo punto di riferimento della corsa, ma la gamba non è quella dei giorni migliori. Meglio di lui fanno Max Walscheid e il sorprendente britannico Daniel Bigham. È del tedesco il primo crono significativo (49'41''30), mentre Brandon McNulty annaspa metro dopo metro.

Segue...

Ganna svernicia Pogacar: il momento del sorpasso sullo sloveno

Mondiali Cronometro mondiale, la startlist: quando parte Ganna? 5 ORE FA